किसानों से नवजोत सिंह सिद्धू का आह्वान- 'अब डेरे दिल्ली में डाले जाएंगे, तख्त गिराए जाएंगे, ताज उछाले जाएंगे'

कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने पंजाब-हरियाणा के किसानों के आंदोलन का समर्थन किया है. नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा है कि किसानों की हुंकार पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है. उन्होंने ट्वीट कर कहा कि आज देश का असली बहुसंख्यक अपनी ताकत दिखा रहा है और किसानों का आंदोलन देश में अनेकता में एकता की भावना पैदा कर रही है.

कांग्रेस नेता ने कहा कि ये असहमति की चिंगारी है जो पूरे देश को एक कर देती है, जिसमें सभी जाति, रंग और नस्ल के लोग एक साथ हो जाते हैं. किसानों की ये हुंकार पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है.

नवजोत सिंह सिद्धू ने अपने ट्वीट के साथ एक वीडियो संदेश भी जारी किया. इसमें उन्होंने अपने शायराना अंदाज में कहा , "भट्ठी को दूध पर रखो तो उसका उबलना निश्चित है...और किसानो में रोष और आक्रोश जगा दो तो सरकारों का तख्त ओ ताज उलटना निश्चित है. दरबार ए वतन में जब एक सब जाने वाले जाएंगे... कुछ अपनी मौत को पहुंचेंगे कुछ अपनी सजा को पाएंगे." सिद्धू ने कहा कि ए खाक नशीनों उठ बैठो, अब तख्त गिराए जाएंगे और ताज उछाले जाएंगे.

Today, India’s true majority is flexing its muscle. Kisan movement is building unity in diversity, it is the spark of dissent which ignites & unites the whole country in a Single Mass Movement above Caste, Colour & Creed. The “Farmer Roar”, has reverberated world-over ... pic.twitter.com/lKtf7746BF