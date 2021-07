Parliament monsoon session live: संचार मंत्री से पेपर छीनकर फाड़ने वाले TMC सांसद शांतनु सेन राज्यसभा से सस्पेंड

राहुल गांधी ने कहा कि सरकार ने पेगासस का इस्तेमाल राजनीतिक हथियार के तौर पर किया है. मेरा भी फोन टैप हुआ है. उन्होंने कहा कि जासूसी कांड पर विपक्ष एकजुट है. इस पूरे प्रकरण के लिए सरकार जिम्मेदार है. इस कारनामे पर गृहमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए और प्रधानमंत्री के खिलाफ जांच होनी चाहिए. राहुल गांधी ने कहा कि क्या हम, आप पेगासस खरीद सकते हैं? कौन इसे खरीद सकता है, कौन इसका इस्तेमाल कर सकता है, ये सरकार को स्पष्ट करना चाहिए. किसानों के मुद्दे पर राहुल गांधी ने कहा कि तीनों नए कृषि कानून वापस होने चाहिए, बातचीत से कोई हल नहीं निकलना है.

Pegasus is classified by the Israeli state as a weapon and that weapon is supposed to be used against terrorists. The Prime Minister and Home Minister have used this against the Indian state and against our institutions: Congress leader Rahul Gandhi pic.twitter.com/lT9J470a82