Monsoon Session: पेगासस पर विपक्ष का जोरदार हंगामा, दोनों सदन कल सुबह 11 बजे तक स्थगित

केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि संसद में आज पार्टियों ने अपने प्रश्नों को रखा, लेकिन कांग्रेस और TMC सांसदों ने सदन के स्पीकर पर कागज फेंके. संसद में मौजूदा अधिकारियों के ऊपर भी वे चढ़े. यह दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को शर्मसार करने की घटना है. लोकतंत्र में विरोध की मर्यादा है, मगर आज Congress और TMC के सांसदों ने सदन में सारी मर्यादों को तार-तार करने का काम किया है

Congress&TMC MPs tried not to let Parliament function today. They can register their protest but that too has a limit. They threw papers on Speaker, ministers & even at media gallery & showed placards. Why is Opposition running away from discussions?: Union Minister Anurag Thakur pic.twitter.com/02XkNLD7NP