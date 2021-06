'जम्मू-कश्मीर में तो महीनों से नहीं मिला इंटरनेट', IT मंत्री पर महुआ मोइत्रा ने कसा तंज

आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद का ट्विटर अकाउंट शुक्रवार को लॉक हो गया. हालांकि, घंटेभर बाद दोबारा शुरू भी हो गया. लेकिन इस मामले पर राजनीति अभी भी हो रही है. शनिवार को तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने ट्वीट कर रविशंकर प्रसाद पर तंज कसा है. उन्होंने लिखा कि जम्मू-कश्मीर में महीनों तक इंटरनेट बंद रहा और आपका अकाउंट तो एक घंटे के लिए ही बंद हुआ.

महुआ मोइत्रा ने ट्वीट कर लिखा, "ओह हो...माननीय आईटी मंत्री, क्षमा करें कि आपका अकाउंट एक घंटे के लिए ब्लॉक हो गया. जम्मू-कश्मीर में तो लाखों लोगों को महीनों इंटरनेट नहीं दिया गया..."

Oh ho ho Hon’ble IT Minister, Sir- so sorry your ac blocked for 1 hour.



Internet access denied to lakhs of people in J&K for months on end.



Karma is not enough of a b...