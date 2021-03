महिला दिवस पर संसद में उठी अंतरराष्ट्रीय पुरुष दिवस मनाने की मांग

अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर ही संसद में बजट सत्र के दूसरे चरण की शुरुआत हुई. इस दौरान राज्यसभा में नामित सदस्य सोनल मानसिंह ने सदन के पटल से अंंतरराष्ट्रीय पुरुष दिवस मनाने की मांग रखी.

अंतरराष्ट्रीय पुरुष दिवस की भी मांग

राज्यसभा सांसद और मशहूर नृत्यांगना सोनल मानसिंह जब अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर बोलने के लिए खड़ी हुईं तो उन्होंने कहा कि हम बराबरी की बात करते हैं. इसलिए वह सदन के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय पुरुष दिवस मनाने की भी मांग करती हैं.

आबादी का 50% तो प्रतिनिधित्व क्यों नहीं?

राज्यसभा में चर्चा के दौरान शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि हमने 24 साल पहले ये शुरुआत की थी कि संसद और विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाकर 33% तक लेकर आएंगे. लेकिन अब उन्हें लगता है कि इस लक्ष्य को बढ़ाकर 50% कर देना चाहिए, क्योंकि महिलाएं देश की आबादी का 50% हैं तो उनका प्रतिनिधित्व भी इतना होना चाहिए.



