कर्नाटक सीएम और राजदीप सरदेसाई की बैकस्टेज जुगलबंदी, रफी के इस गाने पर दिया साथ...

इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में शुक्रवार और शनिवार को सभी नामचीन लोगों से राजनीतिक, आर्थिक, वैश्विक और समसामयिक मुद्दों पर बात हुई. वहीं बैकस्टेज यानी कि परदे के पीछे कई पल ऐसे भी आए जहां गंभीरता से हटकर कुछ हल्की फुल्की बातें भी हुईं. हम अपनी जिंदगी में खुश रहने के लिए काफी कुछ करते हैं तो फिर नेता हमेशा गंभीर ही कैसे रह सकते हैं. कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई को जब इंडिया टुडे की टीम ने बैकस्टेज पकड़ा तो उनकी जिंदगी के कई खुशनुमा राज खुल गए. वे पार्श्व गायक मोहम्मद रफी, मन्ना डे और किशोर कुमार के मुरीद हैं. कर्नाटक सीएम ने हमारी टीम से बात करते हुए बताया कि वे सभी पुराने गाने बेहद पसंद करते हैं. मोहम्मद रफी, मन्ना डे और किशोर कुमार उनके पसंदीदा गायकों में से हैं.

इस मौके पर इंडिया टुडे ग्रुप के कंसल्टिंग एडिटर राजदीप सरदेसाई ने भी कर्नाटक सीएम के साथ मोहम्मद रफी का एक बहुत ही फेमस गाना- 'मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया' गुनगुनाया. आप नीचे दिए गए ट्विटर लिंक पर यह गाना गुनगुनाते हुए सुन सकते हैं. इसके बाद उन्होंने मन्ना डे का एक बेहतरीन गाना गुनगुनाया- जिंदगी कैसी है पहेली हाय.. इसके बाद उन्होंने एक और प्रसिद्ध गाना- 'जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहां कल क्या हो किसने जाना' गाया. इसे किशोर कुमार ने गाया है.

