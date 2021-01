आजाद हिंद फौज को खड़ा करने वाले रास बिहारी बोस को शाह ने दी श्रद्धांजलि

देश के गृहमंत्री अमित शाह ने 21 जनवरी को स्वतंत्रता सेनानी रास बिहारी बोस की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी. उन्होंने बोस को असाधारण नेता बताते हुए उनके सांगठनिक कौशल को प्रेरणादायी बताया.

शाह ने ये कहा ट्वीट में

शाह ने ट्वीट किया, ‘‘ मैं रास बिहारी बोस को श्रद्धांजलि देता हूं. वह एक असाधारण नेता थे जिनके सांगठनिक कौशल ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक बड़े हिस्से का निर्माण किया. वह गदर क्रांति और आजाद हिंद फौज को खड़ा करने वाले प्रमुख नेताओं में से एक थे. उनका बलिदान आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देना जारी रखेगा.’’

I bow to Rash Behari Bose ji, an exceptional leader, whose organisational skills formed a big part in India's struggle for freedom. He was one of the leaders behind the Ghadar revolution and Azad Hind Fauj. His sacrifices will continue to inspire the generations to come.