हाथरस गैंगरेप पर बोले कैलाश विजयवर्गीय- यूपी में कभी भी पलट जाती है गाड़ी

भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय ने हाथरस गैंगरेप पर बयान दिया है. उन्होंने कहा कि आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है. थोड़ा सब्र रखना चाहिए. बीजेपी नेता ने कहा कि योगी आदित्यनाथ वहां के सीएम हैं. उनके प्रदेश में गाड़ी कभी भी पलट जाती है. कैलाश विजयवर्गीय का इशारा गैंगस्टर विकास दुबे के एनकाउंटर की तरफ था. विकास दुबे को उज्जैन से कानपुर ले जाते वक्त पुलिस की गाड़ी कथित तौर पर पलट गई थी.

दरअसल, पत्रकारों ने बुधवार को जब कैलाश विजयवर्गीय से हाथरस कांड को लेकर सवाल किया तो उन्होंने कहा कि इसमें आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है. केस फास्ट ट्रैक कोर्ट में जा रहा है. थोड़ा सब्र करना चाहिए. आरोपी जेल में जाएंगे. क्योंकि योगी आदित्यनाथ जो वहां के मुख्यमंत्री हैं, उनके प्रदेश में कभी भी गाड़ी पलट जाती है.

#WATCH The accused have been arrested. The case has been sent to a fast-track court. The accused will be sent to jail... Yogi Ji jo wahan ke CM hain, main jaanta hun ki unke pradesh main kabhi bhi gaadi palat jati hai: BJP leader Kailash Vijayvargiya on #Hathras gang-rape case pic.twitter.com/ksSERx3nu0