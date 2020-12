चंद्रबाबू नायडू ने जगनमोहन सरकार पर साधा निशाना, कहा- आंध्र प्रदेश में अब पुलिसकर्मी भी सुरक्षित नहीं

तेलगु देशम पार्टी(TDP) के अध्यक्ष और आंध्र प्रदेश राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने कहा है कि आंध्र प्रदेश में कानून-व्यवस्था इतनी अधिक खराब हो चुकी है कि राज्य में पुलिसकर्मी भी सुरक्षित नहीं हैं. इसके साथ ही नायडू ने अपने एक विधायक की सुरक्षा में लगे एक सिपाही की पिटाई करते हुए एक आदमी की तस्वीर भी ट्वीट की है.

तस्वीर शेयर करते हुए नायडू ने लिखा है, 'आज आंध्रप्रदेश क्या बन चुका है ये उसकी डरावनी और चौंकाने वाली तस्वीर है. विधायक वेलागापुड़ी रामकृष्ण के कार्यालय की रखवाली करने वाले पुलिसकर्मी पर हुए इस बर्बर हमले से पता चलता है कि वाईएसआरसीपी के गुंडों का कितना अधिक हौंसला बढ़ा हुआ है. आंध्रप्रदेश में अब पुलिसकर्मी भी सुरक्षित नहीं हैं.'

आंध्रप्रदेश में विपक्ष के नेता एन.चंद्रबाबू नायडू के ट्वीट को आप यहां भी पढ़ सकते हैं-

A shocking & horrifying picture of what Andhra Pradesh has become. This brazen attack on a policeman guarding MLA Velagapudi Ramakrishna's office shows the extent to which the YSRCP goondas have been emboldened. Even a policeman isn't safe in Andhra Pradesh anymore. pic.twitter.com/Bp4RJgrQSf