दिल्ली हिंसा-सीएए प्रोटेस्टर्स के बीच लिंक जोड़ने की कोशिश कर रही पुलिस: येचुरी

दिल्ली में जनवरी महीने में हुई हिंसा मामले में पुलिस कार्रवाई पर अब कई लोग सवाल खड़े कर रहे हैं. सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी ने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी (जेएनयू) के पूर्व छात्र उमर खालिद की गिरफ्तारी को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की है. उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा है कि गृह मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली दिल्ली पुलिस, बजाय कि 53 लोगों की मौत के मामले में हेट स्पीच देने वाले और हिंसा फैलाने वालों की जांच करे, वो सीएए के खिलाफ शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करने वाले लोगों और सांप्रदायिक हिंसा के बीच में लिंक बनाने की कोशिश कर रही है. इसके साथ ही उन्होंने UAPA एक्ट के तहत गिरफ्तार किए गए लोगों को तुरंत छोड़ने की भी मांग की है.

येचुरी ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा, 'निरर्थक.. बजाय कि 53 लोगों की मौत के मामले में जिम्मेदार लोगों के खिलाफ जांच करे, जिन्होंने हेट स्पीच के जरिए समाज में आग लगाने और हिंसा फैलाने का काम किया, गृह मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली दिल्ली पुलिस, सीएए के खिलाफ शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करने वाले लोगों और सांप्रदायिक हिंसा के बीच में लिंक बनाने की कोशिश कर रही है.'

Preposterous. Instead of investigating those responsible for 53 deaths; those whose incendiary hate speeches instigated this violence, Delhi Police under Home Ministry is manufacturing a linkage between anti CAA peaceful protests & this communal violence. https://t.co/vnP7ioU2WW pic.twitter.com/M3WT2yGOb7

उन्होंने आगे लिखा, 'जिन लोगों को UAPA एक्ट के तहत गिरफ्तार किया है, उन्हें रिलीज करो. रिटायर्ड जजों के नेतृत्व में दिल्ली हिंसा मामले की जांच कर रही एक स्वतंत्र संस्था भी, गृह मंत्रालय के दिशा-निर्देश पर, दिल्ली पुलिस द्वारा की जा रही इस पक्षपातपूर्ण जांच के खिलाफ है.'

Release all those arrested under UAPA.

Institute an independent investigation under a retired judge into the causes of the violence as against the biased investigation being conducted by the Delhi police under Union Home Ministry’s guidance. https://t.co/VWXqCe6ymV