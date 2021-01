कोरोना वैक्सीन पर सियासत, अखिलेश के बाद दो कांग्रेसी नेताओं ने उठाए सवाल

पूरे देश में इस बात की खुशी है कि हमारे वैज्ञानिकों ने कोरोना को खत्म करने वाली दवाई बना ली है, जल्द ही कोरोना को खत्म करने वाला टीका लगेगा, मगर इस खुशी के बीच दवाई पर सियासी लड़ाई छिड़ी हुई है, एक दिन पहले समाजवादी पार्टी (सपा) अध्यक्ष अखिलेश यादव ने वैक्सीन को बीजेपी की वैक्सीन बताकर टीका लगाने से इनकार किया तो अब कांग्रेस के दो दिग्गज नेताओं ने भी वैक्सीन पर सवाल उठा दिए.

कोरोना को जड़ से समाप्त कर देने के लिए कोवैक्सीन और कोविशील्ड तैयार है, मगर इन खुशियों पर सियासत भारी हो रही है, पूरा विपक्ष कोरोना की वैक्सीन पर सवाल उठा रहा है. कांग्रेस की ओर से दो जिम्मेदार और बड़े नेताओं जयराम रमेश और शशि थरूर ने वैक्सीन को लेकर सवाल उठाए हैं.

Bharat Biotech is a first-rate enterprise, but it is puzzling that internationally-accepted protocols relating to phase 3 trials are being modified for Covaxin. Health Minister @drharshvardhan should clarify. pic.twitter.com/5HAWZtmW9s

पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश ने ट्वीट करके कहा, 'भारत बायोटेक पहले दर्जे की कंपनी है, लेकिन ये हैरान करने वाला है कि इसकी वैक्सीन कोवैक्सीन के लिए फेज-3 के ट्रायल से जुड़े अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत प्रोटोकॉल संशोधित किए जा रहे हैं. स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन जी को स्थिति स्पष्ट करना चाहिए.;

. First: I have never questioned the valour of our soldiers. Second: I would be happy and proud if more Indian vaccines are approved — but only after a full 3-phase trial confirms they are safe & effective. Short-circuiting the process is unprecedented, inadvisable &risks lives.