कांग्रेस में जारी ओल्ड बनाम यंग की लड़ाई? कपिल सिब्बल को पंखुड़ी पाठक ने दिया जवाब

कांग्रेस पार्टी के अंदर बीते दिनों जो रार शुरू हुई वो पूरी तरह से थमी नहीं है. कांग्रेस वर्किंग कमेटी से पहले नेतृत्व संकट को लेकर चिट्ठी लिखने वाले नेताओं में शामिल कपिल सिब्बल लगातार ट्विटर पर एक्टिव हैं. गुरुवार को भी उन्होंने यूपी में जितिन प्रसाद के खिलाफ हुई नारेबाजी पर सवाल खड़े किए. अब कपिल सिब्बल के इस ट्वीट पर पार्टी की युवा नेता पंखुड़ी पाठक ने जवाब दिया है.



पंखुड़ी पाठक ने ट्विटर पर लिखा, ‘जब उत्तर प्रदेश की सरकार के खिलाफ कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता लड़ाई लड़ रहे हैं और हर रोज गिरफ्तार या हिरासत में लिए जा रहे हैं. तब कुछ लोग अपनी पर्सनल लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं और लाइमलाइट में आने की कोशिश कर रहे हैं’.

With all due respect sir, while the entire @INCUttarPradesh is fighting the Yogi govt with all its might & our workers & leaders are being detained and jailed every single day, some are busy fighting their personal battles & trying to hog the limelight w/o putting in any effort. https://t.co/o3cgO1tNuO