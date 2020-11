हैदराबाद में हलचल, बैरिकेड्स हटाकर उस्मानिया यूनिवर्सिटी पहुंचे तेजस्वी सूर्या

पटना के बाद अब कोलकाता और हैदराबाद में राजनीतिक हलचल बढ़ गई है. ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव के मद्देनजर बयानबाजी तेज होने लगी है. टीआरएस और ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के बीच बीजेपी भी पूरी तैयारी के साथ उतर गई है. वार-पलटवार भी हो रह हैं. इसी कड़ी में मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद तेजस्वी सूर्या के उस्मानिया यूनिवर्सिटी पहुंचने पर विवाद हो गया.

तेजस्वी सूर्या अपने समर्थकों के साथ हैदराबाद की उस्मानिया यूनिवर्सिटी पहुंचे थे. यूनिवर्सिटी के एनसीसी गेट पर बैरिकेड्स लगाए गए थे. लेकिन तेजस्वी सूर्या नहीं रुके और बैरिकेड्स हटाकर अपने समर्थकों के साथ यूनिवर्सिटी के अंदर चले गए.

बता दें कि उस्मानिया यूनिवर्सिटी को तेलंगाना में विरोध की आवाज का केंद्र माना जाता है. ऐसे ही आंदोनलकारी छात्रों जिन्होंने अलग तेलंगाना राज्य की मांग को लेकर खून पसीना बहाया था उनसे मिलने तेजस्वी यादव यूनिवर्सिटी पहुंचे थे. साथ ही अलग राज्य के आंदोलन में जान गंवाने वाले छात्र अमरवीरूला को भी उन्होंने श्रद्धांजलि दी.

बीजेपी ने सरकार को घेरा

बीजेपी की तरफ से कहा गया है कि तेजस्वी सूर्या तेलंगाना मूवमेंट के शहीदों को उस्मानिया यूनिवर्सिटी में श्रद्धांजलि देना चाहते थे लेकिन मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव ने गेट बंद करा दिए. बीजेपी युवा मोर्चा ने गेट खोल दिए और तेलंगाना के हीरो को सैल्यूट करने पहुंचे. बीजेपी ने कहा कि तेलंगाना केसीआर परिवार की निजी जागीर नहीं है, ये तेलंगाना के युवाओं का है और बीजेपी युवा मोर्चा उनके साथ खड़ा है.

