'मोदी-योगी के बाद क्या होगा', वायरल वीडियो पर असदुद्दीन ओवैसी ने खुद दी सफाई

असदुद्दीन ओवैसी (Asaduddin Owaisi) का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसपर अब उनकी सफाई भी आ गई है. एआईएमआईएम से सांसद ओवैसी का यह वीडियो कानपुर का है. इसमें ओवैसी 'मोदी-योगी के बाद क्या होगा, कौन बचाएगा?' जैसी बातें कर रहे हैं. वीडियो के इस हिस्से को शेयर करते हुए दावा किया जा रहा है कि उन्होंने हिंदुओं को यह धमकी दी, जिसके बाद सोशल मीडिया पर उनको घेरा जाने लगा.

12 दिसंबर के इस वीडियो में ओवैसी ने उत्तर प्रदेश के साथ-साथ कानपुर में हुई अलग-अलग घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा था कि यहां मुस्लिमों की हत्याएं और उत्पीड़न हुआ है. ओवैसी ने आगे पुलिस को चेतवानी देते हुए कहा की ध्यान रखो कि हमेशा योगी सीएम नहीं रहेंगे, मोदी पीएम नहीं रहेंगे. ओवैसी आगे कहते हैं, 'हम मुसलमान वक्त से मजबूर जरूर हैं लेकिन कोई इसको भूलेगा नहीं. समय बदलेगा, तब तुमको (पुलिस) कौन बचाएगा. जब योगी मठ में चले जाएंगे, मोदी पहाड़ों में रहने जाएंगे तब तुम्हें कौन बचाएगा.

ओवैसी ने दी सफाई - पुलिस के अत्याचार पर बात की थी

बवाल के बाद ओवैसी ने ट्वीट कर सफाई दी है. उन्होंने लिखा कि ऐसा हरिद्वार में धर्म संसद के दौरान दिए गए भकड़ाऊ भाषण से ध्यान हटाने के लिए किया जा रहा है. बता दें कि उस मामले में वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र त्यागी के खिलाफ FIR भी हुई है. वीडियो शेयर करते हुए ओवैसी ने लिखा कि मैंने किसी को धमकी नहीं दी और ना ही हिंसा को बढ़ावा दिया. मैंने पुलिस अत्याचार पर बात की थी.

The context to my speech is amply clear. I was talking about cops who torture 80-year old men.I was talking about cops who watch silently as mobs thrash a rickshaw driver in front of his daughter. Cops who rained lathi blows on a man as held his child in his arms 9/n