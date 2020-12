आधी रात असम पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह, स्वागत के लिए एयरपोर्ट पर मौजूद रहे सीएम सोनोवाल

गृह मंत्री अमित शाह आज देर रात पूर्वोत्तर के 2 दिन के दौरे पर गुवाहाटी पहुंचे. अमित शाह का स्वागत करने के लिए राज्य के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल खुद एयरपोर्ट पर मौजूद थे. आज अमित शाह गुवाहाटी में कई सरकारी कार्यक्रमों की आधारशिला रखेंगे. गृह मंत्री असम के 8000 नामघर वैष्णव संतों के बीच वित्तीय सहायता का वितरण भी करेंगे.

गृह मंत्री भले ही देर रात गुवाहाटी पहुंचे हों, लेकिन उस वक्त भी उनके स्वागत के लिए राज्य सरकार ने लोक कलाकारों का इंतजाम किया था. गुवाहाटी के लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कलाकारों और स्थानीय बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया. इस दौरान असम के वित्त मंत्री हिमंत विश्व शर्मा भी मौजूद थे. बता दें कि हिमंत विश्व शर्मा पूर्वोत्तर एनडीए के संयोजक भी है.

हिमंत विश्व शर्मा ने बताया कि अमित शाह आज महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव के जन्मस्थान के सौंदर्यीकरण कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे. इसके अलावा वे गुवाहाटी में मेडिकल कॉलेज की आधारशिला भी रखेंगे.



अमित शाह असम में एनडीए के क्षेत्रीय दलों से भी मुलाकात करेंगे. गृह मंत्री असम गण परिषद, यूनाइटेड पीपुल्स पार्टी लिबरल और गणशक्ति के नेताओं से मुलाकात करेंगे.

