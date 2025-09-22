scorecardresearch
 

जेल के कैदी ने बनाया था दुनिया का पहला टूथ ब्रश, फिर बाहर आकर खोली कंपनी, हुई पैसों की बार‍िश, जानें इतिहास

1770 के दशक की जेल में एक कैदी ने दुनिया की पहली टूथब्रश बनाई थी. इन्होंने बाहर आकर कारोबार खोला. यहीं से जानवर के बाल से नायलॉन तक, हड्डी से इलेक्ट्रिक तक, टूथब्रश की पूरी कहानी आश्चर्यजनक और सीखने लायक है. वडोदरा के डेंटल म्यूजियम में सहेजे गए हजारों ब्रश बताते हैं कि रोजमर्रा की सबसे सामान्य चीज के पीछे भी इतिहास छुपा होता है.

X
द‍िलचस्प है हड्ड‍ियों के ब्रश की दास्तां (Rep Photo ny AI)
द‍िलचस्प है हड्ड‍ियों के ब्रश की दास्तां (Rep Photo ny AI)

बाथरूम में रखा टूथब्रश देखकर क्या आपने कभी ये सोचा है कि इसका अव‍िष्कार कब, किसने और कैसे किया होगा. कहीं आपने ये तो नहीं सोचा कि किसी ने बस ऐसे ही एक दिन सोचा होगा और टूथ ब्रश बना द‍िया होगा. लेक‍िन नहीं टूथब्रश का इत‍िहास असल में बहुत रोचक है. ये एक कैदी द्वारा जेल की सेल से बनकर निकला था? इंटरनेशनल एसोस‍िएशन फॉर डेंटल रिसर्च की बीते हफ्ते दिल्ली में हुई एश‍िया पेस‍िफिक रीजनल कॉन्फ्रेंस में ब्रश के इतिहास से दुनिया के कई हिस्सों से आए रिसर्चर्स रूबरू हुए. 

वडोदरा के डॉ योगेश चंद्राराना ने यहां डेंटल हेल्थ की एतिहास‍िक यात्रा को लेकर यहां प्रदर्शनी लगाई थी. डॉ योगेश चंद्राराना का वडोदरा में डेंटल म्यूजियम में है जहां 2300 से ज्यादा ब्रश हैं. हिस्ट्री समेटे उनके म्यूजियम को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी मिल चुका है. aajtak.in से डॉ चंद्रा ने ब्रश का इतिहास साझा किया. 

उन्होंने बताया कि र‍िसर्च की ये कहानी 18वीं सदी के इंग्लैंड की है और इसके हीरो थे विलियम एडिस. एड‍िस एक कैदी थे और जेल में उन्हें एक क्राइम में सजा मिली थी. लेकिन अपने जेल प्रवास के दौरान उन्होंने 1770 के दशक में अपने हाथों से पहला ब्रश बनाकर ही मॉडर्न ओरल-हाइजीन क्रांति की ठोस नींव रखी थी. 

कैसे एक साधारण विचार बना बड़ा आविष्कार

डॉ योगेश चंद्राराना ने बताया कि विलियम एडिस को 1770 में क्षेत्रीय दंगों के मामले में जेल में बंद किया गया था. जेल में उन्होंने देखा कि लोग दांतों को सिर्फ कपड़े, राख या सोडा से रगड़ते थे. लेकिन असल में उनके पास आज के टूथ ब्रश जैसा कोई व‍िकल्प मौजूद नहीं था. फिर एक बार रात के खाने से बची-खुची जानवर की हड्डि‍यां उसने बचा कर रख लीं. फिर अगले दिन उसने उस हड्डी में छोटे-छोटे छेद खोदे और जेल के किसी गार्ड से मिली सूअर के कड़क बालों की गांठें हड्डी में डाल कर चिपका दीं.

ये कोई छोटा काम नहीं था. असल-मायने में उस तारीख में एड‍िस ने दुनिया का पहला ‘ब्रश’ बना दिया था.जेल में ये ब्रश काफी पसंद किया गया और उन्होंने कई और ब्रश बना डाले. फिर जेल से बाहर आने के बाद एडिस ने अपने भाई के साथ मिलकर एक टूथ ब्रश की कंपनी डाली और इन्हें बनाकर बेचना शुरू किया और बाद में ब्रश-निर्माता कारोबार खड़ा कर लिया. 

सुअर के ब्रिसल्स से नायलॉन तक... ऐसी रही ब्रश की जर्नी 

डेंटल म्यूजियम के ही डॉ प्रणव बताते हैं कि विलियम एडिस के बाद भी ब्रिसल्स कई सदी तक पशुओं के बालों से बनाए जाते रहे. चीन में 1400 से भी पहले से दूसरे कामों में सुअर के बाल यूज होते थे और यूरोप में घोड़े या अन्य जानवरों के बाल लोकप्रिय रहे. लेकिन हड्डी के ब्रश 18वीं शताब्दी में और बांस के हैंडल के ब्रश  19वीं-20वीं सदी में शुरू हुए. इसके बाद सेलुलॉइड, हार्ड रबर और बेकलाइट जैसे शुरुआती प्लास्टिक हैंडल बने जिसने टूथब्रश को सस्ता और टिकाऊ बनाया. 

वेज‍िटेर‍ियन लोगों ने नहीं अपनाए थे ये ब्रश

डॉ प्रणव बताते हैं कि वेजिटेरियन या कुछ धार्मिक-सांस्कृतिक समूहों के लोग जानवर की हड्डी और बाल वाले ब्रश पसंद नहीं आते थे. उनके लिए ही सिंथेट‍िक या प्लांट बेस्ड ऑप्शन सामने आए.फिर नायलॉन-ब्रिसल्स ने यह दिक्कत भी काफी हद तक हल कर दी. लेकिन सबसे बड़ा टेक्नोलॉजी-बदलाव आया 1938 में जब अमेरिकी कंपनी DuPont ने नायलॉन फाइबर व्यावसायिक रूप से पेश किए. नायलॉन-ब्रिसल्स ने जानवरों के बालों की जगह ले ली. ये ब्रश ज्यादा हाइजीनिक, सख्त और टिकाऊ थे. उस साल बाजार में आए पहले नायलॉन ब्रश को 'Doctor West’s Miracle-Tuft' के नाम से भी जाना गया. 

फिर आया इलेक्ट्रिक ब्रश

मैनुअल ब्रश के बाद तकनीक ने एक और मोड़ लिया तो दौर आया इलेक्ट्रिक टूथब्रश का. साल 1954 में स्विट्जरलैंड के डॉ. फिल‍िपी गाइ वूग ने ब्रोक्सडेंट नाम का पहला कमर्शि‍यल इलेक्ट्रिक टूथब्रश बनाया. उसके बाद 1961 में स्कव‍िब और जेनरल इलेक्ट्र‍िक्स जैसी कंपनियों ने इसे और कमर्शियल बनाया. पहले कंपन‍ियां डेढ़ मीटर डोरी और प्लग वाले ब्रश बनातीं थी. इसके बाद कॉर्ड लेस वैरिएंट आए और धीरे-धीरे इलेक्ट्रिक ब्रश रईसों के घरों में आने लगा. 

डेंटल म्यूजियम में ओरल हाइजीन की पूरी यात्रा 

विज्ञान या इतिहास के पन्नों में टूथ ब्रश की हिस्ट्री काफी दिलचस्प है. दातून से हड्डी-हैंडल वाले 19वीं-सदी के ब्रश, सैल्युलोइड-हैंडल वाले ब्रश, बोर-ब्रिसल्स और नायलॉन ब्रिसल्स इन सबका इतिहास समेटे डेंटल म्यूजियम इस पूरे इतिहास को समेटे. म्यूजियम  ने इस इतिहास को संरक्षित कर व्यापक प्रदर्शन करके रिकॉर्ड भी बनाया है. डॉ योगेश चंद्राराना और उनके परिवार की कलेक्शन में हजारों-हजार डेंटल-आलेख और 2,371 टूथ ब्रशेज का प्रदर्शन रिकॉर्ड के रूप में दर्ज है. डॉ चंद्राराना कहते हैं कि म्यूजियम का मकसद लोगों में ओरल हेल्थ अवेयरनेस फैलाना है. 

---- समाप्त ----
