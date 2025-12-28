scorecardresearch
 
अफेयर के शक में महिला से बर्बरता, ग्रामीणों ने बुरी तरह पीटा, फिर पहनाई जूतों की माला

त्रिपुरा के एक गांव में ग्रामीणों ने अफेयर के शक में एक महिला की बुरी तरह पिटाई कर दी. साथ ही उसे जूतों की माला भी पहनाई. इस पिटाई से महिला घायल हो गई. जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

त्रिपुरा में महिला से बर्बरता. (Photo: Representational )
त्रिपुरा के धलाई जिले में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के शक में एक महिला के साथ बर्बरता का मामला सामने आया है. बताया जाता है कि ग्रामीणों ने महिला को बुरी तरह पीटा और उसे जूतों की माला भी पहनाई. इसका एक वीडियो भी सामने आया है. इस बात की जानकारी एक पुलिस अधिकारी ने एक न्यूज एजेंसी को दी. 

अस्पताल में भर्ती है महिला

पुलिस अधिकारी ने बताया कि दो बेटों की मां पीड़ित महिला को शनिवार सुबह कमलपुर पुलिस स्टेशन के तहत हरेरखोला गांव में उसके घर से बाहर खींचकर लाया गया और उसे पीटा गया. साथ ही गांव वालों ने महिला को जूतों की माला पहनने के लिए भी मजबूर किया.

अधिकारी ने बताया कि सूचना मिलने के बाद पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची और सड़क पर पड़ी महिला को बचाया. बाद में उसे अंबासा के जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका सीटी स्कैन हुआ. फिलहाल महिला इस वक्त खतरे से बाहर है.

अधिकारी ने बताया कि मामले में शनिवार को कमलपुर पुलिस स्टेशन में कुछ लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है और जांच चल रही है. इस मामले में अब तक एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है. त्रिपुरा महिला आयोग (TCW) की चेयरपर्सन झरना देबबर्मा ने रविवार को इस घटना की कड़ी निंदा की.

महिला आयोग ने की कड़ी कार्रवाई की मांग

झरना देबबर्मा ने कहा कि हम महिला पर हुए अत्याचार और अपमान की कड़ी निंदा करते हैं. लोगों को कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है. मैं पुलिस से इस घटना में शामिल लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का आग्रह करती हूं.

देबबर्मा ने आगे कहा कि हम कल पीड़ित से मिलने के लिए कमलपुर एक टीम भेजेंगे क्योंकि ऐसे मामलों में TCW की भूमिका होती है. TCW महिला को न्याय दिलाने की पूरी कोशिश करेगा.

---- समाप्त ----
