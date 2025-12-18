Weather News: घने कोहरे में ताजमहल 'ओझल', फ्लाइट्स-ट्रेनें भी थम गईं... सड़कों पर रेंग रहीं गाड़ियां

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आस-पास के इलाकों में गुरुवार, 18 दिसंबर की सुबह घना कोहरे का आलम रहा. यही हाल पूरे उत्तर भारत है. लेकिन राजधानी की जहरीली हवा के बीच कोहरा दिल्ली वालों पर कहर बन कर टूट रहा है. घने कोहरे की वजह से सड़क पर वाहन रेंग रहे हैं. सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (CPCB) के मुताबिक, एक्यूआई 356 दर्ज किया गया. दिल्ली के 39 मॉनिटरिंग स्टेशनों में से चार में AQI गंभीर कैटेगरी में रिकॉर्ड किया गया, जबकि कुछ इसके करीब थे.
उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बुधवार को घने कोहरे और स्मॉग की वजह से कम विजिबिलिटी के कारण एक क्रिकेट मैच रद्द कर दिया गया. दिल्ली और NCR के अलग-अलग हिस्सों से मिली तस्वीरों में घने स्मॉग के कारण विजिबिलिटी काफी कम दिखी. इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट (IMD) ने गुरुवार तड़के कोहरे जैसी स्थिति का अनुमान लगाया था. कोहरे की वजह से हवाई यात्राएं भी प्रभावित हुई हैं.
हालांकि, मौसम विभाग ने यह भी अनुमान लगाया कि दिन में हवाओं की मौजूदगी से लंबे वक्त तक कोहरा नहीं रहेगा, जिससे दिन बढ़ने के साथ विजिबिलिटी में सुधार होगा.
इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अभी विजिबिलिटी घने कोहरे की स्थिति में 100 मीटर है.
मौसम विभाग ने क्या कहा?
IMD ने कहा कि सुबह के वक्त हवा उत्तर-पश्चिम दिशा से 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने की संभावना है. दोपहर में हवा की रफ्तार उत्तर-पश्चिम से बढ़कर 15 किमी प्रति घंटे हो जाएगी, फिर शाम और रात में पश्चिम से 10 किमी प्रति घंटे से कम हो जाएगी. हवा के पैटर्न में इस बदलाव से गुरुवार को दिन के समय कोहरे को छंटने और साफ मौसम बनाए रखने में मदद मिलने की उम्मीद है.
हवाई यात्राओं के लिए एडवाइजरी...
दिल्ली एयरपोर्ट ने एडवाइजरी जारी करते हुए कहा, "दिल्ली एयरपोर्ट पर लो विजिबिलिटी प्रोसीजर चल रहे हैं. सभी फ्लाइट ऑपरेशन अभी नॉर्मल हैं. यात्रियों से गुजारिश है कि अपडेटेड फ्लाइट जानकारी के लिए संबंधित एयरलाइन से संपर्क करें."
हालांकि, IGI (फ़्लाइट रडार) के सामान्य डेटा के मुताबिक, अभी फ़्लाइट ऑपरेशन पर कोई बड़ा असर नहीं है. आगमन में औसत देरी 5 मिनट है. प्रस्थान में औसत देरी 22 मिनट है.
एयर इंडिया ने घने कोहरे के कारण अगले कुछ दिनों में फ्लाइट ऑपरेशन में संभावित रुकावटों के बारे में यात्रियों को चेतावनी दी है, खासकर दिल्ली में अपने मुख्य हब और उत्तर और पूर्वी भारत के कई एयरपोर्ट पर. एयरलाइन ने कहा कि कम विजिबिलिटी के कारण देरी या फ्लाइट कैंसिल हो सकती हैं, जिसका असर उसके पूरे नेटवर्क पर पड़ेगा.
16 राज्यों में कोहरे का अलर्ट
भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने गुरुवार को देश के 16 राज्यों के लिए कोहरे का अलर्ट जारी किया है. उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में घने कोहरे के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है.
मौसम विभाग ने कहा, "उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में घना से बहुत घना कोहरा छाए रहने की उम्मीद है. अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय, बिहार, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और ओडिशा में भी ऐसी ही कोहरे वाली स्थिति देखी जा सकती है. विजिबिलिटी कम रहेगी, जिससे सड़क, रेल और हवाई यात्रा में रुकावट आ सकती है."
मौसम विभाग ने पंजाब और हरियाणा के कुछ हिस्सों में घने कोहरे के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जहां विजिबिलिटी 50 मीटर से कम हो सकती है.
उत्तराखंड में शीतलहर की चेतावनी
मध्य प्रदेश और उत्तराखंड के पश्चिमी इलाकों के लिए शीतलहर की चेतावनी जारी की गई है. तमिलनाडु, केरल और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में बिजली गिरने के साथ आंधी-तूफान आ सकता है.
मध्य प्रदेश में देरी से पहुंच रहीं ट्रेनें...
रिपोर्ट के मुताबिक, घने कोहरे की वजह से मध्य प्रदेश में ट्रेन सर्विस पर असर पड़ा है. दिल्ली से जाने वाली 15 से ज़्यादा ट्रेनें रोज़ाना 20 मिनट से लेकर पांच घंटे तक लेट चल रही हैं. मौसम विभाग ने घने कोहरे का अलर्ट जारी किया है और आज भी ट्रेनों के लेट होने की उम्मीद है.
गुरुवार को राज्य के 12 जिलों (ग्वालियर, मुरैना, भिंड, दतिया, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, मऊगंज और सीधी) के लिए घने कोहरे का अलर्ट जारी किया गया था. वहीं, भोपाल, राजगढ़, शाजापुर, सीहोर और इंदौर में शीतलहर चलने की संभावना है.