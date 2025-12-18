scorecardresearch
 
दिल्ली में फिर छाई जहरीली धुंध... आनंद विहार, जहांगीरपुरी में AQI पहुंचा 400 पार

दिल्ली-NCR में फिर से सुबह जहरीली धुंध छा गई है. एयर क्वालिटी इंडेक्स कई इलाकों में 400 के पार पहुंच गया है. आइए जानते हैं कहां कितना है AQI?

दिल्ली के कई इलाकों में AQI 400 के पार पहुंच गया है. (Photo: AP)
सुबह के समय दिल्ली-NCR में कई जगह जहरीली धुंध छाई हुई है. हवा की क्वालिटी कई इलाकों में गंभीर हो गई है. गुरुवार 18 दिसंबर को सुबह आनंद विहार का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 416 पहुंच गया है. जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, धौला कुआं,  आर.के. पुरम के पास भी जहरीली धुंध देखी जा सकती है.

सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अनुसार,  विवेक विहार में एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 411, जहांगीरपुरी में 404, रोहिणी में 399, आईटीओ पर 398 और नेहरू नगर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 396 दर्ज किया गया है. वहीं, नोएडा सेक्टर-1 में AQI 407, सेक्टर-125 में 370 और सेक्टर-62 में 334 दर्ज किया गया है. बता दें, एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 0 से 50 अच्छा, 51 से 100 संतोषजनक, 101 से 200 के बीच मध्यम, 201 से 300 खराब, 301 से 400 बहुत खराब और 401 से 500 गंभीर माना जाता है.

यहां देखें दिल्ली का AQI?
सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के मुताबिक दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स ( 18 December 2025)

यह भी पढ़ें: दिल्ली-NCR में सुबह छाया रहेगा कोहरा, देश के इन राज्यों में भी अलर्ट... जानें मौसम का हाल

  • अलीपुर – 307 एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 
  • आनंद विहार – 416 एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 
  • अशोक विहार – 394 एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI)
  • आया नगर – 280 एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 
  • बवाना – 381 एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 
  • बुराड़ी क्रॉसिंग – 399 एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI)
  • सीआरआरआई मथुरा रोड – 323 एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 
  • चांदनी चौक – 386 एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI)
  • डीटीयू – 381 एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI)  
  • डॉ. कर्णी सिंह शूटिंग रेंज – 359 एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI)
  • द्वारका-सेक्टर 8 – 357 एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI)
  • आईजीआई एयरपोर्ट (टी3) – 273 एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI)
  • आईएचबीएएस, दिलशाद गार्डन – 335 एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 
  • आईआईटी दिल्ली – 323 एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 
  • आईटीओ – 398 एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 
  • जहांगीरपुरी – 404 एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI)
  • जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम – 356 एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 
  • लोधी रोड, दिल्ली - आईआईटीएम – 311 एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI)
  • मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम – 344 एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI)
  • मंदिर मार्ग – 296 एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI)
  • मुंडका – 398 एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI)
  • एनएसआईटी द्वारका – 373 एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI)
  • नजफगढ़ – 289 एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI)
  • नरेला – 377 एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI)
  • नेहरू नगर – 396 एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI)
  • नॉर्थ कैंपस, दिल्ली विश्वविद्यालय – 361 एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 
  • ओखला फेज-2 – 365 एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI)
  • पटपड़गंज – 389 एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI)
  • पंजाबी बाग – 387 एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI)
  • पूसा – 358 एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI)
  • आर. के. पुरम – 379 एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI)
  • रोहिणी – 399 एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI)
  • शादिपुर – 309 एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI)  
  • सिरीफोर्ट – 378 एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI)
  • सोनिया विहार – 392 एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI)
  • श्री अरविंदो मार्ग – 316 एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI)
  • विवेक विहार – 411 एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI)
  • वजीरपुर – 494 एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI)
