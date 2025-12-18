दिल्ली में फिर छाई जहरीली धुंध... आनंद विहार, जहांगीरपुरी में AQI पहुंचा 400 पार

सुबह के समय दिल्ली-NCR में कई जगह जहरीली धुंध छाई हुई है. हवा की क्वालिटी कई इलाकों में गंभीर हो गई है. गुरुवार 18 दिसंबर को सुबह आनंद विहार का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 416 पहुंच गया है. जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, धौला कुआं, आर.के. पुरम के पास भी जहरीली धुंध देखी जा सकती है.
सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अनुसार, विवेक विहार में एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 411, जहांगीरपुरी में 404, रोहिणी में 399, आईटीओ पर 398 और नेहरू नगर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 396 दर्ज किया गया है. वहीं, नोएडा सेक्टर-1 में AQI 407, सेक्टर-125 में 370 और सेक्टर-62 में 334 दर्ज किया गया है. बता दें, एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 0 से 50 अच्छा, 51 से 100 संतोषजनक, 101 से 200 के बीच मध्यम, 201 से 300 खराब, 301 से 400 बहुत खराब और 401 से 500 गंभीर माना जाता है.
#WATCH | Delhi | Visuals around Anand Vihar area as a thick layer of toxic smog engulfs the national capital.
AQI (Air Quality Index) around the area is 415, categorised as 'severe', as claimed by CPCB (Central Pollution Control Board).