लखनऊ में ऐसे मौसम में T20? कोहरे के चलते टॉस में हुई देरी तो BCCI पर भड़के फैन्स

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) को बुधवार, 17 दिसंबर को भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले जाने वाले चौथे टी20 मैच के समय पर शुरू न हो पाने के बाद नाराज प्रशंसकों की कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ा. लखनऊ के इकाना स्टेडियम में यह मुकाबला घने कोहरे की चादर से स्टेडियम परिसर ढक जाने के कारण प्रभावित हुआ, जिसके चलते अधिकारियों को टॉस को अनिश्चितकाल के लिए टालना पड़ा.
खिलाड़ियों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए अंपायरों ने किसी भी तरह का जोखिम नहीं लेने का फैसला किया, क्योंकि दृश्यता बेहद खराब हो चुकी थी. वहीं, स्टेडियम में मौजूद दर्शक निराश नजर आए और उन्होंने सर्दियों के चरम मौसम के दौरान उत्तर भारत के किसी शहर में अंतरराष्ट्रीय मैच आयोजित करने के बीसीसीआई के फैसले पर सवाल उठाए. कई प्रशंसकों का मानना था कि बोर्ड को इस समय उत्तर भारत में नियमित रूप से पड़ने वाले मौसम संबंधी हालात का अंदाजा पहले ही लगाना चाहिए था.
फैन्स ने उठाए बीसीसीआई पर सवाल
सर्दियों के मौसम में उत्तर भारत के कई राज्य भीषण ठंड और घने कोहरे की चपेट में रहते हैं, क्योंकि पूरे उत्तरी गोलार्ध में तापमान तेजी से गिरता है. उत्तर भारत के प्रमुख शहरों में शामिल लखनऊ में दिसंबर के पहले सप्ताह से ही तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है, जिसके कारण रात और सुबह के समय दृश्यता बेहद कम हो जाती है.
डेल स्टेन ने जताई चिंता
दक्षिण अफ्रीका के पूर्व तेज गेंदबाज और मौजूदा कमेंटेटर डेल स्टेन ने लखनऊ की परिस्थितियों पर खुलकर बात की. उन्होंने बताया कि मैच से एक दिन पहले ही दृश्यता बेहद खराब थी. स्टेन ने कहा कि मंगलवार रात करीब 8 बजे जब वह बाहर निकले, तो उन्हें 20 मीटर आगे तक भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था. उनकी टिप्पणी ने एक बार फिर यह रेखांकित कर दिया कि सर्दियों में लखनऊ जैसे शहर में टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच आयोजित करना कितना चुनौतीपूर्ण है.
बुधवार को टॉस का समय शाम 6:30 बजे तय था, लेकिन हालात को खेल के लिए अनुपयुक्त मानते हुए अधिकारियों ने इसे अनिश्चितकाल के लिए टाल दिया. लखनऊ के लोगों ने आजतक से बातचीत में बताया कि बीते कुछ दिनों में कोहरा और अधिक घना हो गया है और तापमान में अचानक गिरावट आई है.
एक शख्स ने कहा, 'पिछले कुछ दिनों में लखनऊ में कोहरा काफी बढ़ गया है और तापमान में तेज गिरावट दर्ज की गई है. शहर में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और रात तथा तड़के सुबह सड़कों पर घना कोहरा छा जाता है, जिससे दृश्यता बुरी तरह प्रभावित हो रही है.'
पहले भी उठे हैं सवाल
यह साल में पहली बार नहीं है जब बीसीसीआई की मैच शेड्यूलिंग को लेकर सवाल उठे हों. इससे पहले 2024 में बोर्ड ने नवंबर महीने में दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में एक टेस्ट मैच निर्धारित किया था, जिस पर तुरंत चिंता जताई गई थी.
यह सर्वविदित है कि दिवाली के आसपास दिल्ली में वायु गुणवत्ता बेहद खराब हो जाती है और प्रदूषण का स्तर अक्सर खतरनाक सीमा तक पहुंच जाता है. प्रशंसकों और विशेषज्ञों ने इस मुद्दे को पहले ही उठाया था, जिसके बाद बीसीसीआई को भारत बनाम वेस्टइंडीज टेस्ट मैच दिल्ली से हटाकर कोलकाता स्थानांतरित करना पड़ा.
धर्मशाला के आयोजन पर भी उठे सवाल
इसी टी20 सीरीज के दौरान बीसीसीआई को हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में मैच आयोजित करने को लेकर भी आलोचना झेलनी पड़ी, जहां इस समय रात का तापमान 4 से 5 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है. इतनी ठंड में खेलना खिलाड़ियों के लिए बेहद मुश्किल साबित हुआ, खासकर उन खिलाड़ियों के लिए जो इस तरह की परिस्थितियों के आदी नहीं हैं.
भारतीय स्पिनर वरुण चक्रवर्ती उन खिलाड़ियों में शामिल थे, जिन्हें ठंड में काफी दिक्कत हुई. उन्होंने खुद स्वीकार किया कि वह ऐसी परिस्थितियों के आदी नहीं हैं. वरुण ने मजाकिया अंदाज में कहा था कि उन्होंने खुद को गर्म रखने के लिए कई कंबल निकाल लिए और होटल के कमरे में ही रहे, जिससे खिलाड़ियों की असहज स्थिति उजागर हुई.