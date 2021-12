Weather Update: देश में अगले 24 घंटों में इन राज्यों में होगी झमाझम बारिश, जानिए किन इलाकों में बढ़ सकती है ठंडी

Today's Weather Forecast: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत उत्तर भारत में सर्दी दस्तक दे चुकी है और दिन-पर-दिन तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही. उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश में पारा लगातार गिर रहा है और कोहरा भी देखने को मिल रहा है. उधर, साइक्लोन जवाद की वजह से भारत के कई इलाकों में बारिश से भी जन-जीवन अस्त-व्यस्त हो गया है. अगले 24 घंटों में हिमाचल प्रदेश, नगालैंड, मणिपुर समेत कई राज्यों में हल्की बारिश हो सकती है.

skymetweather के अनुसार, इसके अलावा, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के कुछ हिस्सों, केरल और लक्षद्वीप में हल्की बारिश हो सकती है. वहीं, उत्तर पश्चिमी भारत, मध्य भारत के कुछ हिस्सों और गुजरात में न्यूनतम तापमान में और गिरावट दर्ज की जा सकती है. इसके अलावा, लद्दाख और जम्मू-कश्मीर के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश और हिमपात की संभावना जताई गई है.

दिल्ली में क्या रह सकता है पारा?

राजधानी की बात करें तो यहां मौसम विभाग के अनुसार, 8 दिसंबर को मिनिमम टैम्प्रेचर 10 डिग्री रह सकता है. इसके अलावा, मैक्सिमम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस जा सकता है. हालांकि, आसमान साफ रहेगा और राजधानी में बारिश की आशंका नहीं जताई गई है. इसके अलावा, कल भी यही तापमान रहने की संभावना है. हालांकि, कोहरे में बढ़ोतरी हो सकती है. 11 दिसंबर को तापमान 9 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है और मैक्सिमम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है.

Delhi's air quality improves to 'poor' from 'very poor' category with Air Quality Index (AQI) standing at 235, as per SAFAR-India



Visuals from near Jawaharlal Nehru Stadium in New Delhi pic.twitter.com/Jps1XIaHOO