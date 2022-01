Weather Updates: उत्तर भारत में होगा ठंड-कोहरे का डबल अटैक, जनवरी में बारिश ने तोड़ा 122 साल का रिकॉर्ड

North India Weather: उत्तर भारत में ठिठुरन वाली ठंड ने जीना मुहाल कर दिया है. पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी (Snowfall) ने हो रही है तो मैदानी राज्यों में बारिश और सर्द हवाओं (Cold Wave) ने परेशानी बढ़ा दी है. जनवरी की ठंड में मॉनसून के मौसम जैसी बरसात (Rain) हो रही है. बारिश और घने बादलों ने सूर्य देवता के दर्शन दुर्लभ कर दिए हैं. इस बीच मौसम विभाग (IMD) ने अभी ठंड से राहत नहीं मिलने की चेतावनी दी है.

IMD के अनुसार, अभी ठंड और कोहरे की दोहरी मार पड़ेगी. मौसम विभाग ने कहा कि जनवरी 2022 में इतनी बारिश हुई है, कि 122 साल का रिकॉर्ड टूट गया है. मौसम विभाग (IMD) ने चेतावनी दी है कि दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों को अभी कुछ दिन ठंड से राहत नहीं मिलेगी.

बारिश ने तोड़ा 122 साल का रिकॉर्ड

मौसम विभाग की मानें तो जनवरी की बारिश ने 122 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है. इससे पहले 1995 और 1989 में जनवरी में ऐसी बारिश देखने को मिली थी. मौसम वैज्ञानिक आरके जीणामणि ने कहा कि जनवरी 2022 की बरसात ने 122 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया क्योंकि जनवरी में अब तक 88 मिलीमीटर की बरसात हो चुकी है, जो 1901 के बाद मौसम के मौजूद डेटाबेस में सबसे ज्यादा है.

मौसम विभाग (IMD) के मुताबिक, ठंड और कोहरे की दोहरी मार सबसे ज्यादा दिल्ली-एनसीआर, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान को झेलनी पड़ेगी. मौसम विभाग के मुताबिक, 24 और 25 जनवरी को ठंड के साथ-साथ घना कोहरा भी परेशान करेगा. वहीं, 26 जनवरी से शीतलहर (Cold wave) का भी अलर्ट जारी किया गया है. ‌

Dense fog conditions very likely in isolated pockets Madhya Pradesh during next 3 days and cold day conditions on 25th & 26th January