Snowfall Updates: बर्फ की आगोश में पहाड़, उत्तराखंड से कश्मीर तक बर्फबारी-ठंड-शीतलहल का प्रहार

Snowfall in India Latest Updates: जनवरी के महीने में उत्तर भारत के लोग ठंड से थर्रा रहे हैं. देश के मैदानी इलाकों में जहां कंपकंपाने वाली सर्दी पड़ रही है वहीं, पहाड़ी इलाके बर्फ से जम गए हैं. उत्तराखंड से लेकर कश्मीर तक पहाड़ों पर जबरदस्त बर्फबारी (Heavy Snowfall) हो रही है. जम्मू कश्मीर में पारा माइनस 7 डिग्री तक लुढ़क गया है तो वहीं उत्तराखंड में चुनावी गर्माहट के बीच पहाड़ों पर भारी बर्फबारी ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं. बर्फबारी के चलते शीतलहर का प्रकोप भी बढ़ा है.

उत्तराखंड का मशहूर पर्यटन स्थल माना जाने वाला औली पूरी तरह से बर्फ की आगोश में है. पिछले तीन दिनों से औली में जमकर बर्फबारी हो रही है. एक तरफ जहां बर्फबारी से आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है तो वहीं, पर्यटकों का हिल स्टेशन पहुंचने का सिलसिला जारी है.

Himachal Pradesh: Shimla received fresh snowfall on Saturday. A tourist said, "This is my first day in Shimla and I am really thrilled to see the snowfall."



