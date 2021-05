Weather Today Live Updates: चक्रवाती तूफान का असर, दिल्ली-यूपी-राजस्थान में बारिश, जानें मौसम का हाल

Weather Forecast Today, Delhi Rain IMD Weather Alert: चक्रवाती तूफान तौकते (Cyclone Tauktae) का असर अब उत्तर भारत के मौसम पर दिखने लगा है. राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज (बुधवार) में बारिश हो रही है. वहीं उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा के कई इलाकों में भी बारिश का सिलसिला जारी है. मौसम विभाग (IMD) ने उत्तर भारत के अधिकतर इलाकों में 19 और 20 मई को बारिश होने और मौसम बदलने का अनुमान जताया है.

मौसम विभाग (India Meteorological Department) के मुताबिक उत्तर प्रदेश के अतरौली, जट्टारी, खुर्जा, आगरा, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मथुरा, बरसाना, नंदगांव और राजस्थान के कोटपुतली, खैरथल, भिवारी, महानीपुर बालाजी, महावा, नागौर, अलवर, भरतपुर, डीग में अगले कुछ घंटों में बारिश होने की संभावना है.

Atrauli, Jattari, Khurja, Jajau, Agra, Muzaffarnagar, Bijnor, Mathura, Raya, Barsana, Nandgaon (U.P.) Viratnagar, Kotputli, Khairthal, Bhiwari, Mahandipur Balaji, Mahawa, Nadbai, Nagaur, Alwar, Bharatpur, Deeg (Rajasthan) during next 2 hours. pic.twitter.com/XTyR9O8i5Q

Delhi Weather: दिल्ली में बारिश, तापमान में गिरावट

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार चक्रवाती तूफान के और कमजोर पड़ने के साथ ही 20 मई तक दिल्ली-एनसीआर समेत उत्तर भारत के विभिन्न हिस्सों में मध्यम स्तर की बारिश होने का अनुमान है.

Delhi: The national capital receives light spells of rain, visuals from Minto Road and Connaught Place.



As per IMD's weather forecast, Delhi to experience 'generally cloudy sky with heavy rain today'. pic.twitter.com/wlMJR7k1Jc