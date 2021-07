Weather Today: मौसम की मार से कई राज्य बेहाल, बारिश-बाढ़ से महाराष्ट्र में तबाही, जानें IMD अलर्ट

दिल्ली के अलावा हरियाणा के कई इलाकों में भारी बारिश हुई है. यहां गुरुग्राम में सड़कें पानी से लबालब दिखीं.

#WATCH | Rain lashes Gurugram city in Haryana; visuals from Hero Honda Chowk



IMD says thunderstorms with light to moderate intensity rain would continue to occur in Gurugram during the next one hour pic.twitter.com/gSlIRC3juY