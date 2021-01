दिल्ली-यूपी में शीतलहर से फिर बढ़ेगी ठंड, पंजाब समेत इन 15 राज्यों में घना कोहरा

उत्तर भारत के अधिकतर राज्यों में अभी जनवरी के आखिरी दिन तक ठंड (Cold) से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है. मौसम विभाग (IMD) के मुताबिक नए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण मौसम (Weather) बदल रहा है. राजधानी दिल्ली-एनसीआर में सुबह के समय कोहरे की धुंध है तो वहीं, पंजाब-हरियाणा, राजस्थान, बिहार, ओडिशा, बंगाल, मध्य प्रदेश में घना कोहरा (Dense Fog) छाया है.

मौसम विभाग (IMD) के अनुसार दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान समेत भारत के कुछ राज्‍यों में अगले 2-3 दिनों में शीतलहर (Cold Wave) के कारण ठंड बढ़ने का अनुमान है. साथ ही घने कोहरे की भी संभावना है.



राजधानी दिल्ली को शीतलहर (Cold Wave) से मामूली राहत मिलती जरूर दिखाई दे रही है, लेकिन सुबह के वक्त कोहरे की चादर देखने को मिल रही है. दिल्ली में आज सुबह न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है.

Moderate fog in the national capital today; Dense fog and minimum temperature of 4 degrees Celsius expected in the coming week (Data source: India Meteorological Department) pic.twitter.com/BKvQJPiRv8

दिल्ली में कुछ जगहों पर सुबह के समय विजिबिलिटी 100 मीटर दर्ज की गई. पश्चिम व उत्तर-पश्चिम से चलने वाली हवाओं से दिल्ली में ठिठुरन बढ़ने और तापमान 4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का अमुमान है.



मौसम विभाग (IMD) के पूर्वानुमान के मुताबिक 24 से 27 जनवरी तक उत्तर भारत के कई राज्यों में शीतलहर चलने का अनुमान है. जिससे तापमान में एक बार फिर गिरावट आने के साथ ठंड बढ़ने की संभावना है.

मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा कि अगले 4 से 5 दिनों तक पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्‍ली, उत्‍तर प्रदेश, उत्‍तरी राजस्‍थान, असम, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा में घना कोहरा छाया रहेगा. वहीं, आगामी 2-3 दिनों के दौरान बिहार, उत्‍तरी मध्‍य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और ओडिशा में घना कोहरा छाए रहने का अनुमान है.

♦ Cold Day/Severe Cold Day in isolated/some pockets over UP during next 2-3 days and over Haryana during next 24 hours. Cold Wave/Severe Cold Wave in isolated pockets likely over north Rajasthan during 24-27 Jan; over Punjab, Haryana, Chandigarh & Delhi and UP during 26-27 Jan.