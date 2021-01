Weather Today: उत्तर भारत में अभी नहीं थमा ठंड का प्रकोप, कोहरे के कारण कई ट्रेनें लेट

देश के उत्‍तरी हिस्‍से में अभी कड़ाके की ठंड (Cold) कम होने का नाम नहीं ले रही है. मौसम विभाग (IMD) के मुताबिक उत्तर भारत में मौसम (Weather) का मिजाज आगामी कुछ दिनों में फिर बदलने की उम्मीद है. राजधानी दिल्ली में 25 दिसंबर के बाद एक बार फिर तापमान (Temperature) में गिरावट आने की संभावना है.

वहीं, यूपी, बिहार, झारखंड, पंजाब, हरियाणा में ठंड और कोहरे (Fog) का कहर बरकरार है. मौसम विभाग (IMD) के अनुसार एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होने की वजह से हवाओं का रुख बदल रहा है.

राजधानी दिल्ली को शीतलहर (Cold Wave) और घने कोहरे से मामूली राहत मिलती जरूर दिखाई दे रही है, लेकिन सुबह के वक्त कुछ जगहों पर कोहरे की चादर देखने को मिल रही है. दिल्ली में सुबह के वक्त न्यूनतम तापमान 9.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है. भारतीय मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, आज सुबह 5:30 बजे पालम और सफदरजंग में न्यूनतम तापमान क्रमशः 9.4 डिग्री सेल्सियस और 9.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.

Delhi: At 5:30 am today, Palam and Safdarjung recorded 9.4℃ and 9.8℃ temperatures respectively, as per India Meteorological Department (IMD)