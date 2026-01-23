scorecardresearch
 
कश्मीर में भारी बर्फबारी से यातायात ठप! जम्मू-श्रीनगर हाईवे बंद, 26 फ्लाइट्स भी रद्द

कश्मीर में भारी बर्फबारी के कारण लोगों के परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. सड़क और हवाई यातायात पर इसका सबसे बड़ा असर देखने को मिल रहा है. श्रीनगर एयरपोर्ट पर 26 उड़ानें रद्द कर दी गई हैं, जबकि जम्मू–श्रीनगर नेशनल हाईवे को बंद करना पड़ा है.

भारी बर्फबारी के कारण कश्मीर में यातायात पर असर हुआ है. (Photo: PTI)
भारी बर्फबारी के कारण कश्मीर में यातायात पर असर हुआ है. (Photo: PTI)

कश्मीर घाटी में बर्फबारी के चलते जम्मू–श्रीनगर नेशनल हाईवे को बंद कर दिया गया है. लगातार बर्फ जमने से सड़क की स्थिति बिगड़ गई है, जिसके कारण प्रशासन ने यातायात रोक दिया है. काजीगुंड समेत कई इलाकों में बर्फबारी जारी है.तेज हवाओं और भारी बर्फबारी के कारण अनंतनाग के कई हिस्सों में इलेक्ट्रिसिटी भी प्रभावित हुई है.

यहां लगातार खराब मौसम से कई क्षेत्रों में पावर सप्लाई बाधित हो गई है. पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट (PDD) ने नुकसान का आकलन करने और बहाली के लिए फील्ड स्टाफ और तकनीकी टीमों को तैनात किया है. वहीं, पुंछ में भारी बर्फबारी के कारण सड़क पर एक बस भी फंस गई है.

फ्लाइट्स पर असर

श्रीनगर में लगातार हो रही बर्फबारी के चलते हवाई सेवाओं पर भी असर हुआ है. श्रीनगर एयरपोर्ट पर बर्फबारी के चलते 26 फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई है. एयरपोर्ट पर उड़ानों के टेक-ऑफ और लैंडिंग अस्थायी रूप से रोक दी गई हैं, जिससे यात्रियों को अतिरिक्त इंतजार करना पड़ सकता है.

इंडिगो ने एडवाइजरी जारी करते हुए कहा है कि मौसम साफ होते ही उड़ानें शुरू करने की तैयारी रहेगी.

Due to snowfall in #Srinagar, flight operations, both take-offs and landings, have been temporarily put on hold. This may lead to extended wait times both onboard and on the ground.

To ensure we are ready for departure as soon as we receive clearance, our team…

यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे एयरपोर्ट जाने से पहले अपनी फ्लाइट की लेटेस्ट स्थिति ऑनलाइन चेक करें. जिनकी उड़ान प्रभावित हुई है, वे टिकट को रीबुक कर सकते हैं या रिफंड का विकल्प चुन सकते हैं.

