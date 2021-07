Today Weather Updates: यूपी में भारी बारिश का अलर्ट जारी, जानें अपने राज्य के मौसम का मिजाज

अगले 24 घंटों के दौरान गुजरात, मध्य प्रदेश और दक्षिण राजस्थान में अलग-अलग स्थानों पर गरज के साथ मध्यम से बौछारें पड़ने की संभावना है. मौसम विभाग के बिजली कड़कने से लोग और बाहर रहने वाले जानवर इस दौरान हताहत हो सकते हैं.

♦ Moderate to Severe thunderstorm with lightning very likely at isolated places over Gujarat, Madhya Pradesh and south Rajasthan during next 24 hours. They may cause injuries leading to casualties to people and animals staying outdoor.