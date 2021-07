Weather forecast today live: अगले कुछ घंटों में UP के इन इलाकों में बारिश के आसार, जानें देश भर का मौसम अपडेट

मौसम विभाग के अनुसार, उत्तर-दिल्ली, उत्तर-पूर्वी दिल्ली, उत्तर-पश्चिम दिल्ली, मध्य-दिल्ली, पूर्व-दिल्ली, कुरुक्षेत्र, करनाल, राजौंद, गोहाना, कैथल, सफीदों, पानीपत, गन्नौर के अलग-अलग स्थानों पर गरज के साथ हल्की से मध्यम तीव्रता की बारिश होगी.

15/07/2021: 11:05 IST; Thunderstorms with light to moderate intensity rain would occur over isolated places of North-Delhi, North-East Delhi, North-West Delhi, Central-Delhi, East-Delhi, Kurukshetra, Karnal, Rajound, Gohana, Kaithal, Safidon, Panipat, Gannaur, Rohtak, Kharkhoda,