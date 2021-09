Today Weather Live: महाराष्ट्र में बारिश, गुजरात समेत इन राज्यों में IMD का अलर्ट, जानें उत्तर भारत का मौसम

कोलकाता मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर और दक्षिण 24 परगना, झारग्राम, हावड़ा, हुगली, पूर्व और पश्चिम मिदनापुर, पूर्व, पश्चिम बर्धमान, बीरभूम जिल में तेज हवा के साथ बारिश का सिलसिला जारी रहने की संभावना है

Intense spell of rain accompanied with gusty wind likely to continue over Kolkata, North & South 24 Pargans, East & West Midnapur, Jhargram, Howrah, Hooghly, East & West Midnapur, East, West Bardhaman, Birbhum districts of West Bengal during next 3-4 hours: IMD Kolkata