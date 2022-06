IMD Rainfall Alert: अगले 5 दिनों तक इन राज्यों में होगी जमकर बारिश, बिहार-झारखंड के लिए आया ये अलर्ट

Weather Update Today, IMD Rainfall Alert: देश के कई राज्यों में मॉनसून ने दस्तक दे दी है. पिछले महीने के आखिरी में केरल से शुरू हुआ मॉनसून अब उत्तर भारत की ओर पहुंच गया है. हालांकि, दक्षिण के राज्यों में अब भी भारी बारिश जारी है. कर्नाटक, केरल, गोवा आदि में मौसम विभाग ने अगले पांच दिनों तक भारी बारिश की संभावना जताई है. इसके अलावा, बिहार-झारखंड के लिए भी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. मालूम हो कि बिहार पिछले कुछ दिनों से बारिश और आंधी-तूफान से प्रभावित रहा है.

मौसम विभाग (IMD) ने सिलसिलेवार ट्वीट करके आगामी दिनों के मौसम की जानकारी दी है. IMD ने कहा, ''कोंकण, गोवा, तटीय कर्नाटक और केरल व माहे में अगले पांच दिनों तक भारी बारिश होगी. मध्य महाराष्ट्र में 24 से 26 जून, आंतरिक कर्नाटक में 24 से 25 जून, गुजरात में 22 जून, 25 और 26 जून को बारिश होगी.''

Rainfall/thunderstorm Forecast & Warnings Dated 22.06.2022

 Under the influence of an off-shore trough & strong westerly winds along the west coast in lower tropospheric levels: