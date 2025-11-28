scorecardresearch
 
4 और 5 दिसंबर को भारत के दौरे पर रहेंगे व्लादिमीर पुतिन, एनुअल समिट में लेंगे हिस्सा

रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 4 और 5 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर भारत आएंगे. वह नई दिल्ली में पीएम मोदी से द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात कर उनके सम्मान में आयोजित राजकीय भोज में शामिल होंगे. यह दौरा 23वें भारत-रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के तहत हो रहा है.

पुतिन 4 और 5 दिसंबर को भारत का दौरा करेंगे. (File Photo: Reuters)
रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 4 और 5 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर भारत के दौरे पर आएंगे. यह जानकारी शुक्रवार को रूस की सरकारी न्यूज एजेंसियों ने क्रेमलिन के हवाले से दी. भारत के विदेश मंत्रालय ने भी एक आधिकारिक बयान जारी कर इस यात्रा की पुष्टि की है.

इस दौरे के दौरान पुतिन नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से द्विपक्षीय बातचीत करेंगे. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी रूसी राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगी और उनके सम्मान में राजकीय भोज आयोजित करेंगी.

23वां भारत-रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन

विदेश मंत्रालय के अनुसार, इस यात्रा से भारत और रूस के बीच द्विपक्षीय संबंधों की प्रगति की समीक्षा होगी और सहयोग के अगले चरण की दिशा तय की जाएगी. दोनों देशों के बीच यह बैठक 23वें भारत-रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के तहत होगी. अधिकारियों के मुताबिक, बातचीत में क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा होगी, साथ ही दोनों देशों के बीच लंबे समय से चले आ रहे रणनीतिक संबंधों को और मजबूत करने पर भी फोकस रहेगा.

2021 में भारत आए थे पुतिन

विदेश मंत्रालय (MEA) ने एक आधिकारिक बयान में कहा, 'आगामी राजकीय यात्रा भारत और रूस के नेतृत्व को द्विपक्षीय संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा करने, ‘विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी’ को मजबूत करने के लिए भविष्य की रूपरेखा तय करने और दोनों देशों की साझा रुचि के क्षेत्रीय व वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान-प्रदान करने का अवसर देगी.' पुतिन ने इससे पहले साल 2021 में नई दिल्ली का दौरा किया था, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले साल जुलाई में वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए मॉस्को गए थे.

