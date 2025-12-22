scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

वाराणसी एयरपोर्ट पर विजिबिलिटी जीरो, दिल्ली में 500 फ्लाइट की उड़ानों में देरी... अगले कुछ दिन धुंध से राहत नहीं

उत्तर भारत में घना कोहरा, जहरीली स्मॉग और कड़ाके की ठंड से जनजीवन और हवाई यातायात प्रभावित हुआ है. वाराणसी एयरपोर्ट पर विजिबिलिटी शून्य रही, जबकि दिल्ली में AQI 384 ‘बहुत खराब’ दर्ज किया गया. दिल्ली एयरपोर्ट पर 500 से अधिक उड़ानें देर से चलीं और 14 रद्द हुईं. IMD ने 27 दिसंबर तक घने कोहरे का अलर्ट जारी किया है, वहीं पहाड़ी राज्यों में बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई गई है.

Advertisement
X
घने कोहरे के कारण दिल्ली एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन बुरी तरह प्रभावित हुए हैं. File Photo
घने कोहरे के कारण दिल्ली एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन बुरी तरह प्रभावित हुए हैं. File Photo

उत्तर भारत में मौसम ने अचानक करवट बदल ली है. घना कोहरा, जहरीली स्मॉग और कड़ाके की ठंड ने जनजीवन के साथ-साथ हवाई यातायात को भी बुरी तरह प्रभावित किया है. वाराणसी से लेकर दिल्ली और पहाड़ी राज्यों तक मौसम की मार साफ दिखाई दे रही है, जहां विजिबिलिटी बेहद कम होने से उड़ानें प्रभावित हुई हैं और ठंड ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है.

सोमवार को सूर्यास्त के बाद वाराणसी एयरपोर्ट पर विजिबिलिटी में भारी गिरावट दर्ज की गई. विजिबिलिटी पूरी तरह शून्य बताई गई है, जिससे उड़ान संचालन पर असर पड़ा.

दिल्ली में चिंताजनक हालात
राजधानी दिल्ली में हालात और भी चिंताजनक नजर आए. शांति पथ और नीति मार्ग के आसपास जहरीली स्मॉग की मोटी परत छाई रही. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार, इस इलाके में एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 384 दर्ज किया गया, जो ‘बहुत खराब’ श्रेणी में आता है.

सम्बंधित ख़बरें

दिल्ली में PUC का नियम बदलने वाला है. (Photo: Representational)
लोक अदालत के भरोसे छोड़ देते हैं ₹10-10 हजार के चालान? दिल्ली में बदलने वाला है नियम
वाराणसी रेंज पुलिस ने शिकायत के लिए शुरू किया WhatsApp चैटबॉट. (Photo: X/@IgRangeVaranasi)
UP: पुलिस ने लॉन्च किया WhatsApp चैटबॉट, बिना नाम बताए नागरिक कर सकेंगे शिकायत
Former IPS Amitabh Thakur was sent to judicial custody till January 1 by the Special CJM Court of Varanasi
वाराणसी कोर्ट ने अमिताभ ठाकुर को न्यायिक हिरासत में भेजा, देवरिया जेल ले गई पुलिस
वाराणसी: भगवान को ठंड से बचाने पहनाए गए ऊनी कपड़े
भगवान के लिए गर्म कपड़े और ब्लोवर की व्यवस्था.(Photo: Roushan Kumar/ITG)
काशी के मंदिरों में भगवान को पहनाए गए ऊनी वस्त्र, श्रद्धा का अनोखा दृश्य

500 से अधिक उड़ानों में देरी
खराब मौसम और कम दृश्यता का सीधा असर दिल्ली एयरपोर्ट पर पड़ा. सोमवार को 500 से अधिक उड़ानों में देरी हुई, जबकि कम से कम 14 उड़ानें रद्द कर दी गईं. अधिकारियों के मुताबिक, रद्द की गई उड़ानों में 6 आगमन और 8 प्रस्थान शामिल हैं, जिनमें अंतरराष्ट्रीय उड़ानें भी हैं.

Advertisement

दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (DIAL) द्वारा संचालित इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा (IGIA) आमतौर पर रोजाना करीब 1,300 उड़ानों का संचालन करता है. फ्लाइट ट्रैकिंग वेबसाइट Flightradar24.com के अनुसार, 500 से ज्यादा उड़ानों में औसतन 30 मिनट से अधिक की देरी हुई. पिछले कई दिनों से घना कोहरा देश के कई हवाई अड्डों पर संचालन में बाधा डाल रहा है.

उत्तर भारत के अधिकांश हिस्सों में कड़ाके की ठंड
मौसम का असर सिर्फ उड़ानों तक सीमित नहीं रहा. दिल्ली, पंजाब और उत्तर प्रदेश सहित उत्तर भारत के अधिकांश हिस्सों में कड़ाके की ठंड दर्ज की गई. हालांकि कई जगहों पर न्यूनतम तापमान सामान्य से थोड़ा ऊपर रहा. दिल्ली में भी कुछ समय के लिए कोहरे के कारण विजिबिलिटी प्रभावित हुई.

27 दिसंबर तक उत्तर भारत के कई राज्यों में घने कोहरे का अलर्ट
भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने चेतावनी दी है कि 27 दिसंबर तक उत्तर भारत के कई राज्यों में घने से बहुत घने कोहरे की स्थिति बनी रह सकती है. दिल्ली में अधिकतम तापमान 16 से 18 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 8 से 11 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया. कुछ इलाकों में न्यूनतम तापमान सामान्य से ऊपर रहा, जबकि अधिकतम तापमान सामान्य से नीचे रहा.

Advertisement

IMD के मुताबिक, सोमवार सुबह 8 बजे पालम में मध्यम कोहरे के कारण विजिबिलिटी घटकर 150 मीटर रह गई थी, जो सुबह 9:30 बजे उथले कोहरे में 400 मीटर तक सुधर गई.

कैसा रहेगा दिल्ली का मौसम?
मौसम विभाग ने राहत की उम्मीद जताते हुए कहा है कि 25 दिसंबर, क्रिसमस के दिन दिल्ली में तापमान सामान्य के करीब रहने की संभावना है. इस दौरान आसमान साफ रह सकता है और सुबह हल्का कोहरा छाया रह सकता है.

पंजाब और हरियाणा में भी ठंड का असर
पंजाब और हरियाणा में भी ठंड का असर जारी रहा, हालांकि कई जगहों पर न्यूनतम तापमान मौसमी औसत से ऊपर दर्ज किया गया. अमृतसर में न्यूनतम तापमान 9.7 डिग्री, लुधियाना में 7.2 डिग्री दर्ज किया गया. हरियाणा में अंबाला का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री, हिसार 8.9 डिग्री और करनाल में 9 डिग्री रहा.

कश्मीर में हालिया वर्षा के चलते रात के तापमान में बढ़ोतरी और दिन के तापमान में गिरावट दर्ज की गई है. मौसम विभाग ने अगले 12 घंटों में फिर से बारिश या बर्फबारी की संभावना जताई है. ऊंचाई वाले इलाकों में मध्यम बर्फबारी और मैदानी इलाकों में हल्की बारिश होने का अनुमान है.

पहाड़ी राज्यों का क्या है हाल?
हिमाचल प्रदेश में भी मौसम को लेकर अलर्ट जारी किया गया है. स्थानीय मौसम विभाग ने भाखड़ा डैम के जलाशय क्षेत्र (बिलासपुर), ऊना जिले के कुछ हिस्सों और बल्ह घाटी (मंडी) में 26 दिसंबर तक सुबह और देर रात घने कोहरे को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है. शिमला मौसम कार्यालय ने 28 दिसंबर को ऊंचे इलाकों में हल्की बर्फबारी और बारिश की संभावना जताई है.

Advertisement

मौसम विभाग के अनुसार, 23 से 27 दिसंबर और फिर 28 दिसंबर को जम्मू-कश्मीर में हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी व्यापक स्तर पर हो सकती है. वहीं 22 और 28 दिसंबर को हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी अलग-अलग जगहों पर हल्की बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है.

एजेंसी से इनपुट सहित

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement