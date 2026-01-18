scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

घर का झगड़ा बना मौत की वजह, बड़े भाई ने छोटे भाई को चाकू से मार डाला

कर्नाटक के विकाराबाद जिले में घरेलू विवाद ने खून का रूप ले लिया, जहां बड़े भाई ने छोटे भाई की चाकू मारकर हत्या कर दी. घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है. मृतक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि आरोपी भाई से पूछताछ की जा रही है. घटना से पूरे इलाके में मातम का माहौल है.

Advertisement
X
घरेलू विवाद में भाई ने भाई की ली जान (Photo: Screengrab)
घरेलू विवाद में भाई ने भाई की ली जान (Photo: Screengrab)

कर्नाटक के विकाराबाद जिले के मणिक नगर से सामने आई घटना ने पूरे इलाके को झकझोर दिया है. घरेलू विवाद में बड़े भाई ने अपने ही छोटे भाई की हत्या कर दी.

पुलिस के अनुसार, मणिक नगर में रहने वाले मोहसिन और उसके छोटे भाई रहमान के बीच किसी घरेलू बात को लेकर कहासुनी हो गई. विवाद धीरे-धीरे इतना बढ़ गया कि मोहसिन आपा खो बैठा और उसने चाकू से अपने छोटे भाई पर हमला कर दिया. हमले में रहमान को गंभीर चोटें आईं और अत्यधिक खून बहने के कारण उसकी मौके पर ही मौत हो गई.

खून से लथपथ मिला युवक का शव

सम्बंधित ख़बरें

Karnataka Deputy CM DK Shivakumar
डीके शिवकुमार ने रद्द किया दावोस दौरा... कर्नाटक की राजनीति में उलझ गए उप-मुख्यमंत्री
Ballari
बल्लारी हिंसा: बीजेपी का आज बड़ा प्रदर्शन, विधायक जनार्दन रेड्डी बोले- पचास हजार लोग आएंगे
Super A
कर्नाटक में संक्रांति पर जानवरों को आग के बीच चलवाया
कार से साइलेंसर से निकल रही थीं लपटें. (Photo: ITG)
आग उगलता साइलेंसर और डरावनी आवाज... बेंगलुरु में मॉडिफाइड कार जब्त
rahul gandhi siddaramaiah shivkumar
राहुल गांधी से मिलकर क्या बात हुई? कर्नाटक में अटकलों पर आया शिवकुमार का बयान

घटना के बाद पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई. आसपास के लोग मौके पर जुट गए और तुरंत पुलिस को सूचना दी गई. सूचना मिलते ही पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू कर दी है और पूरे मामले की जांच की जा रही है.

Advertisement

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला घरेलू विवाद का प्रतीत हो रहा है, लेकिन घटना के हर पहलू की गहन जांच की जा रही है. पुलिस आरोपी मोहसिन से पूछताछ कर रही है ताकि यह स्पष्ट हो सके कि विवाद किस बात को लेकर शुरू हुआ और यह इतना गंभीर कैसे हो गया.

विकाराबाद में रिश्तों का कत्ल

स्थानीय लोग स्तब्ध हैं कि एक ही घर के दो भाइयों के बीच विवाद इस हद तक कैसे पहुंच गया कि एक को अपनी जान गंवानी पड़ी. मोहल्ले में मातम का माहौल है और लोग इस घटना को लेकर गहरी चिंता जता रहे हैं.

पुलिस ने बताया कि जांच पूरी होने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी. आसपास के लोगों से भी पूछताछ की जा रही है, ताकि घटना की पूरी तस्वीर सामने आ सके.

 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    Advertisement