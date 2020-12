कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मोतीलाल वोरा का निधन, पीएम मोदी ने जताया शोक

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा के पूर्व सांसद मोतीलाल वोरा का निधन हो गया है. वे 93 साल के थे. कांग्रेस के कोषाध्यक्ष रहे वोरा के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी समेत कई वरिष्ठ नेताओं ने शोक व्यक्त किया है.

वोरा के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हा कि मोतीलाल वोरा कांग्रेस के उन वरिष्ठतम नेताओं में से थे, जिनके पास राजनीतिक करियर में दशकों का प्रशासनिक और सांगठनिक अनुभव था. उनके निधन से दुखी हूं. परिवार और शुभचिंतकों के प्रति संवेदना.

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने भी वोरा के निधन पर दुख व्यक्त किया है. अपने शोक संदेश में बिड़ला ने कहा है कि उनकी दूरदर्शिता और राजनीतिक कौशल के प्रशंसक हर दल में थे.

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी वोरा के निधन पर दुख व्यक्त किया है. राजनाथ सिंह ने कहा है कि उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्यपाल एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मोतीलाल वोरा का निधन काफी दुखद है. वे लंबे समय तक सार्वजनिक जीवन में रहे और अनेक पदों पर उन्होंने काम किया. जब वे उत्तर प्रदेश के राज्यपाल थे, तब मुझे भी उन्हें करीब से जानने और समझने का मौका मिला. उन्होंने आगे कहा कि वे एक सौम्य एवं अनुभवी राजनेता के रूप में सभी दलों में सम्मान पाते थे. दुख की इस घड़ी में उनके शोकाकुल परिवार और समर्थकों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं. ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दें.

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि मोतीलाल वोरा एक सच्चे कांग्रेसी और शानदार व्यक्ति थे. राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में आगे कहा कि हमें उनकी कमी बहुत ज्यादा खलेगी. उनके परिजनों और दोस्तों के प्रति मेरी संवेदनाएं. कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने भी वोरा के निधन पर शोक जताया है.

Vora ji was a true congressman and a wonderful human being. We will miss him very much.



प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर कहा है कि मोतीलाल वोरा के निधन से कांग्रेस पार्टी के हर एक नेता, हर एक कार्यकर्ता को व्यक्तिगत तौर पर दुख महसूस हो रहा है. वोरा, कांग्रेस की विचारधारा के प्रति निष्ठा, समर्पण और धैर्य के प्रतीक थे. 92 साल की उम्र में भी हर मीटिंग में उनकी मौजूदगी रही, हर निर्णय पर उन्होंने अपने विचार खुलकर प्रकट किए. आज दुख भरे दिल से उन्हें अलविदा कहते हुए यह महसूस हो रहा है कि परिवार के एक बड़े बुजुर्ग सदस्य चले गए हैं. हम सब उन्हें बहुत याद करेंगे.

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मोतीलाल वोरा के निधन पर ट्वीट कर शोक व्यक्त किया है. गहलोत ने कहा है कि वे हमारे सबसे वरिष्ठ नेता थे. उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी विभिन्न पदों पर रहते हुए कांग्रेस के साथ बिताई.

पवन खेड़ा ने कहा है कि 2020 अभी खत्म नहीं हुआ है. मोतीलाल वोरा के निधन की खबर से दुख हुआ. उनका जीवन कांग्रेस के लिए समर्पित रहा.

भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ट्वीट कर कहा है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पूर्व राज्यसभा सांसद मोतीलाल वोरा के निधन पर मेरी गहरी संवेदनाएं. ईश्वर से प्रार्थना है कि वे दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करें.

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल, जयराम रमेश ने भी ट्वीट कर मोतीलाल वोरा के निधन पर शोक व्यक्त किया है.