Vande Bharat Sleeper Fare: वंदे भारत स्लीपर का इतना होगा किराया, सामने आई ट्रेन की हर डिटेल

Vande Bharat Sleeper Ticket Fare: भारतीय रेलवे जल्द ही हावड़ा–कामाख्या रूट पर पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन शुरू करने जा रही है. इसमें रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसिलेशन (RAC) की सुविधा नहीं होगी. 16 कोच वाली ट्रेन में थर्ड एसी, सेकंड एसी और फर्स्ट एसी कोच शामिल हैं, कुल 823 यात्री सफर कर सकते हैं. 180 किमी/घंटा की गति वाली ट्रेन में आरामदायक बर्थ, ऑटोमैटिक दरवाजे, बेहतर सस्पेंशन, सुरक्षा सिस्टम और स्वच्छता की सुविधाएं हैं. किराया 3AC में 2299 रुपये से शुरू होगा. आने वाले छह महीनों में आठ और ट्रेनें चलेंगी.

वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का किराया सूची सामने आ गया है. (File Photo: ITG)

भारतीय रेलवे जल्द ही वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की शुरुआत करने जा रही है. पहली वंदे भारत स्लीपर एक्सप्रेस का परिचालन हावड़ा से कामाख्या (गुवाहाटी) के बीच किया जाएगा. यह ट्रेन 958 किलोमीटर लंबे हावड़ा–कामाख्या रूट पर चलेगी. प्रीमियम श्रेणी की इस ट्रेन के किराए को लेकर यात्रियों में खासा उत्साह देखा जा रहा है. इस ट्रेन की सबसे खास बात यह है कि इसमें रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसिलेशन (RAC) की सुविधा नहीं होगी. यानी आपको या तो कन्फर्म टिकट मिलेगा या फिर नहीं. 

हावड़ा से कामाख्या का किराया 2299 रुपये
सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार, तृतीय वातानुकूलित (3AC) श्रेणी में हावड़ा से कामाख्या का किराया 2299 रुपये निर्धारित किया गया है. वहीं हावड़ा से न्यू जलपाईगुड़ी के लिए 1334 रुपये और हावड़ा से मालदा टाउन के लिए 960 रुपये किराया देना होगा.

हावड़ा से न्यू जलपाईगुड़ी के लिए 1724 रुपये
द्वितीय वातानुकूलित (2AC) श्रेणी में हावड़ा से कामाख्या का किराया 2970 रुपये होगा. इसी श्रेणी में हावड़ा से न्यू जलपाईगुड़ी के लिए 1724 रुपये तथा हावड़ा से मालदा टाउन के लिए 1240 रुपये किराया तय किया गया है. प्रथम वातानुकूलित (1AC) श्रेणी में हावड़ा से कामाख्या का किराया 3640 रुपये होगा, जबकि हावड़ा से न्यू जलपाईगुड़ी के लिए 2113 रुपये और हावड़ा से मालदा टाउन के लिए 1520 रुपये चुकाने होंगे.

कामाख्या से मालदा टाउन के बीच 1522 रुपये किराया
कामाख्या से मालदा टाउन के बीच तृतीय वातानुकूलित श्रेणी में किराया 1522 रुपये, द्वितीय वातानुकूलित श्रेणी में 1965 रुपये और प्रथम वातानुकूलित श्रेणी में 2409 रुपये निर्धारित किया गया है. वहीं कामाख्या से न्यू जलपाईगुड़ी के बीच तृतीय वातानुकूलित श्रेणी का किराया 962 रुपये, द्वितीय वातानुकूलित श्रेणी का 1243 रुपये और प्रथम वातानुकूलित श्रेणी का 1524 रुपये होगा.

इसके अलावा यात्रियों को टिकट पर 5 प्रतिशत जीएसटी का भी भुगतान करना होगा. भारतीय रेल की इस प्रीमियम वंदे भारत स्लीपर ट्रेन में किराया निर्धारण के लिए न्यूनतम दूरी 400 किलोमीटर तय की गई है.

कितनी वंदे भारत स्लीपर ट्रेनें चलाने का है प्लान?
रेल मंत्री के मुताबिक, अगले छह महीनों में 8 और वंदे भारत स्लीपर ट्रेनें आएंगी. जबकि पूरे साल भर में कुल 12 ट्रेनें पटरी पर उतरेंगी. स्लीपर वंदे भारत में यात्रियों का खास ध्यान रखा गया है. इसमें कई सारी सुविधाएं हैं जो बहुत एडवांस और बाकि ट्रेनों से अलग हैं.

वंदे भारत स्लीपर ट्रेन में कितने कोच होंगे, कितनी होगी स्पीड?
वंदे भारत स्लीपर में कुल 16 कोच होंगे. इसमें 11 थर्ड एसी, 4 सेकंड एसी और 1 फर्स्ट एसी कोच शामिल हैं. जिसमें थर्ड एसी में 611, सेकंड एसी में 188 और फर्स्ट एसी में 24 बर्थ हैं. ट्रेन में कुल 823 यात्री सफर कर सकेंगे. इसकी स्पीड 180 किलोमीटर प्रति घंटा तक है.

वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की खास सुविधाएं क्या हैं?
ऑटोमैटिक दरवाजे और कनेक्टिंग गलियारे: कोचों के बीच आने-जाने के लिए ऑटोमैटिक दरवाजे और जुड़ी हुई गलियारों (वेस्टिब्यूल) की सुविधा है, जिससे चलते-चलते भी आसानी से घूमा जा सकता है.

आरामदायक बर्थ: इस ट्रेन की बर्थें खास डिजाइन के साथ आती हैं, जिनमें मोटे और मुलायम गद्दे लगे हैं. लंबा सफर भी बिना थकान के तय किया जा सकता है.

बेहतर सस्पेंशन और कम शोर: उन्नत सस्पेंशन सिस्टम के कारण सफर शांत और आरामदायक रहता है, साथ ही आवाज भी कम होती है.

सुरक्षा उपाय: कवच एंटी-कोलिजन सिस्टम और इमरजेंसी टॉक-बैक सिस्टम मौजूद हैं, जो आपातकाल में यात्रियों की मदद करते हैं.

साफ-सफाई: कोच को हमेशा डिसइन्फेक्ट करके कीटाणुमुक्त रखा जाता है, जिससे सफर सुरक्षित और स्वच्छ रहता है.

---- समाप्त ----
