12,000 फीट की ऊंचाई पर टूटा दम... सिक्किम में ट्रेकिंग करने गया था यूपी का शख्स, अचानक बिगड़ गई तबीयत

सिक्किम के मशहूर गोएचा ला ट्रेकिंग रूट पर एक बार फिर दर्दनाक हादसा सामने आया है. यूपी से आए 45 वर्षीय ट्रेकर की ट्रेकिंग के दौरान तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई. मृतक की पहचान सूरज कुमार तिवारी के रूप में हुई है, जो उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे.

एजेंसी के मुताबिक, सूरज अपने दो दोस्तों के साथ आठ दिन की गोएचा ला ट्रेकिंग यात्रा पर निकले थे. यह ट्रेक कंचनजंगा नेशनल पार्क में स्थित है, जो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है और देश-विदेश के ट्रेकर्स के बीच बेहद लोकप्रिय माना जाता है.

ट्रेक पूरा करने के बाद जब सूरज कोकचुरोंग कैंप के पास चढ़ाई कर रहे थे, तभी उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई. उनमें लकवे जैसे लक्षण नजर आए. साथ मौजूद ट्रेकर्स और गाइड्स ने तुरंत प्राथमिक उपचार दिया. इसके बाद स्थानीय लोगों और अन्य ट्रेकर्स की मदद से उन्हें स्ट्रेचर के जरिए युकसोम की ओर ले जाया गया.

हालांकि, लंबी दूरी और ऊंचाई की वजह से रेस्क्यू में समय लगा और फेडांग कैंपसाइट के पास करीब 12,100 फीट की ऊंचाई पर सूरज ने दम तोड़ दिया. इसके बाद सूरज का शव ग्यालशिंग जिला अस्पताल लाया गया, जहां पोस्टमार्टम और कानूनी औपचारिकताओं के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया.

परिजनों के अनुसार, सूरज अपने पीछे पत्नी, एक बेटा और एक बेटी को छोड़ गए हैं. यह घटना साल 2025 में गोएचा ला रूट पर हुई तीसरी मौत है. इससे पहले कोलकाता के एक ट्रेकर और ग्यालशिंग के एक स्थानीय व्यक्ति की भी मौत हो चुकी है, जिनका संबंध एक्यूट माउंटेन सिकनेस से बताया गया था.

लगातार हो रही इन घटनाओं के बाद युकसोम के पर्यटन कारोबार से जुड़े लोगों ने प्रशासन से मेडिकल सुविधाओं को मजबूत करने, ऑक्सीजन सपोर्ट और आपातकालीन रेस्क्यू सिस्टम को बेहतर बनाने की मांग की है, खासकर डजोंगरी-गोएचा ला कॉरिडोर में ध्यान दिया जाए.

