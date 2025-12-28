scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

12,000 फीट की ऊंचाई पर टूटा दम... सिक्किम में ट्रेकिंग करने गया था यूपी का शख्स, अचानक बिगड़ गई तबीयत

सिक्किम के गोएचा ला ट्रेकिंग रूट पर दुखद घटना हो गई. यूपी से ट्रेकिंग के लिए पहुंचे एक 45 वर्षीय व्यक्ति की करीब 12,000 फीट की ऊंचाई पर तबीयत बिगड़ गई. साथियों और गाइड्स ने प्राथमिक उपचार दिया और रेस्क्यू की कोशिश भी की गई, लेकिन दुर्गम रास्ते और ऊंचाई की वजह से समय रहते अस्पताल नहीं पहुंचाया जा सका और ट्रेकर की मौत हो गई.

Advertisement
X
ट्रेकिंग के दौरान शख्स की मौत. (Photo: Representational)
ट्रेकिंग के दौरान शख्स की मौत. (Photo: Representational)

सिक्किम के मशहूर गोएचा ला ट्रेकिंग रूट पर एक बार फिर दर्दनाक हादसा सामने आया है. यूपी से आए 45 वर्षीय ट्रेकर की ट्रेकिंग के दौरान तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई. मृतक की पहचान सूरज कुमार तिवारी के रूप में हुई है, जो उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे.

एजेंसी के मुताबिक, सूरज अपने दो दोस्तों के साथ आठ दिन की गोएचा ला ट्रेकिंग यात्रा पर निकले थे. यह ट्रेक कंचनजंगा नेशनल पार्क में स्थित है, जो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है और देश-विदेश के ट्रेकर्स के बीच बेहद लोकप्रिय माना जाता है.

ट्रेक पूरा करने के बाद जब सूरज कोकचुरोंग कैंप के पास चढ़ाई कर रहे थे, तभी उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई. उनमें लकवे जैसे लक्षण नजर आए. साथ मौजूद ट्रेकर्स और गाइड्स ने तुरंत प्राथमिक उपचार दिया. इसके बाद स्थानीय लोगों और अन्य ट्रेकर्स की मदद से उन्हें स्ट्रेचर के जरिए युकसोम की ओर ले जाया गया.

सम्बंधित ख़बरें

Uttarakhand winter trek
नए साल में करनी है ट्रैकिंग? IRCTC दे रहा शानदार मौका, देहरादून से शुरू होगा सफर
गूगल मैप के गलत डायरेक्शन के चलते जंगल में फंसे 5 इंजीनियर. (Photo: Representational )
डरावने जंगल को गूगल मैप ने बता दिया हिल स्टेशन, ट्रैकिंग के लिए पहुंचे 5 इंजीनियर फंसे
Raja and Sonam in Forest
सोनम के हाथ में लाठी, पीछे चलता राजा... सामने आया कत्ल से ठीक पहले का वीडियो, ट्रैकिंग या मर्डर की रेकी?
मां विंध्यवासिनी के दर्शन का रोमांच (
धार्मिक यात्रा और ट्रैकिंग साथ-साथ, नवरात्रि में इन मंदिरों में करें दर्शन
Snowfall in Himachal-Sikkim: Roads Closed, Temperature Below Freezing
हिमाचल-सिक्किम में बर्फबारी: पारा गिरा, सड़कें बंद, मैदानी इलाकों में बढ़ेगी ठंड

यह भी पढ़ें: नए साल में करनी है ट्रैकिंग? IRCTC दे रहा शानदार मौका, देहरादून से शुरू होगा सफर

हालांकि, लंबी दूरी और ऊंचाई की वजह से रेस्क्यू में समय लगा और फेडांग कैंपसाइट के पास करीब 12,100 फीट की ऊंचाई पर सूरज ने दम तोड़ दिया. इसके बाद सूरज का शव ग्यालशिंग जिला अस्पताल लाया गया, जहां पोस्टमार्टम और कानूनी औपचारिकताओं के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया.

Advertisement

परिजनों के अनुसार, सूरज अपने पीछे पत्नी, एक बेटा और एक बेटी को छोड़ गए हैं. यह घटना साल 2025 में गोएचा ला रूट पर हुई तीसरी मौत है. इससे पहले कोलकाता के एक ट्रेकर और ग्यालशिंग के एक स्थानीय व्यक्ति की भी मौत हो चुकी है, जिनका संबंध एक्यूट माउंटेन सिकनेस से बताया गया था.

लगातार हो रही इन घटनाओं के बाद युकसोम के पर्यटन कारोबार से जुड़े लोगों ने प्रशासन से मेडिकल सुविधाओं को मजबूत करने, ऑक्सीजन सपोर्ट और आपातकालीन रेस्क्यू सिस्टम को बेहतर बनाने की मांग की है, खासकर डजोंगरी-गोएचा ला कॉरिडोर में ध्यान दिया जाए.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    आज का राशिफल
    Advertisement