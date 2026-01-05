SC Verdict on Umar Khalid, Sharjeel Imam Live: उमर खालिद-शरजील इमाम जेल से होंगे रिहा? SC आज सुनाएगा फैसला

सुप्रीम कोर्ट 2020 के दिल्ली दंगों से जुड़े यूएपीए मामले में स्टूडेंट एक्टिविस्ट उमर खालिद, शरजील इमाम समेत पांच अन्य आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर आज फैसला सुनाने वाला है. यह फैसला जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिसएन. वी. अंजारिया की बेंच द्वारा सुनाया जाएगा. सुप्रीम कोर्ट ने 10 दिसंबर को आरोपियों और दिल्ली पुलिस की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. खालिद और इमाम के अलावा, सुप्रीम कोर्ट गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर, शिफा उर रहमान, मोहम्मद सलीम खान और शादाब अहमद की रिहाई पर भी फैसला करेगा.
ये सभी आरोपी 2020 के दिल्ली दंगों में अपनी कथित भूमिका के लिए पांच साल से अधिक समय से जेल में हैं. इन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें उन्हें गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत एक मामले में जमानत देने से इनकार कर दिया गया है. यह मामला 2020 के दंगों के पीछे कथित 'बड़ी साजिश' से जुड़ा है. ये दंगे नागरिकता (संशोधन) अधिनियम (CAA) और प्रस्तावित राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) के विरोध के बीच भड़के थे, जिसमें 53 लोगों की मौत हुई थी और 700 से अधिक लोग घायल हुए थे.
सुप्रीम कोर्ट आज 2020 के दिल्ली दंगों की साजिश के मामले में आरोपियों उमर खालिद, शरजील इमाम और अन्य की जमानत याचिकाओं पर अपना फैसला सुनाने वाला है. आरोपियों में से एक गुलफिशा फातिमा के वकील, सलीम नावेद ने कहा, 'हमारी दलील यह रही है कि इन आरोपियों को हिरासत में लिए हुए पांच साल हो गए हैं. मुकदमा आगे नहीं बढ़ा है और इसके लिए पूरी तरह से पुलिस और अभियोजन पक्ष जिम्मेदार है... दूसरा मुद्दा यह है कि किसी भी आरोपी के खिलाफ कोई मामला बनता ही नहीं है.'
खालिद, इमाम और अन्य की ओर से पेश हुए वकीलों ने बहस के दौरान मुख्य रूप से ट्रायल में देरी और आरोपियों की लंबी हिरासत को जमानत का आधार बनाया है. अदालत को बताया गया कि आरोपियों को एक ऐसे मामले में पांच साल से अधिक समय से हिरासत में रखा गया है जिसमें उन पर गंभीर आरोप हैं. यह भी तर्क दिया गया कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि उन्होंने दंगे भड़काए थे. वहीं दिल्ली पुलिस ने आरोपों की गंभीरता और दंगे भड़काने के पीछे की साजिश की गंभीर प्रकृति का हवाला देते हुए आरोपियों की जमानत का विरोध किया है.
