ट्रैक्टर परेड में बेकाबू किसान, बैरिकेड दिल्ली में घुसे, ITO मेट्रो बंद, पढ़ें अबतक का अपडेट

दिल्ली में किसानों के ट्रैक्टर परेड में शांतिपूर्ण प्रदर्शन के सभी दावे धरे के धरे रह गए हैं. किसानों के ट्रैक्टर परेड के दौरान कई जगह बैरिकेड्स तोड़े जाने की खबरें हैं. कई स्थानों पर किसान अपने निर्धारित रूट से हटकर दिल्ली बॉर्डर में घुस आए हैं. पुलिस को कई स्थानों पर लाठीचार्ज करना पड़ा है और आंसू गैस छोड़ने पड़े हैं.

दिल्ली पुलिस के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक दिल्ली में लगभग 10 स्थानों पर बैरिकेड तोड़ डाले गए हैं. कई जगहों से छिटपुट हिंसा की खबरें हैं.

अब तक के अपडेट के अनुसार किसानों ने गाजीपुर बॉर्डर के पास बेरीकेड तोड़ डाले हैं और किसान आईटीओ तक पहुंच गए हैं. आईटीओ में तोड़फोड़ की खबर है. यहां पर पुलिस जीप और डीटीसी बसों को में तोड़फोड़ की गई है. यहां से किसान लाल किले की ओर जा रहे हैं.

#WATCH: A Delhi Police personnel rescued by protesters as one section of protesters attempted to assault him at ITO in central Delhi. #FarmLaws pic.twitter.com/uigSLyVAGy — ANI (@ANI) January 26, 2021

ITO मेट्रो स्टेशन बंद

आईटीओ मेट्रो स्टेशन में एंट्री और एग्जिट बंद कर दी गई. ITO पर पत्थरबाजी हुई है. कुछ पुलिसवालों को चोटें भी आई है.

अक्षरधाम नोएडा मोड़ के पास झड़प किसानों और पुलिस के बीच झड़प हुई है.

नोएडा चिल्ला बॉर्डर पर भी झड़प की खबरें हैं. कुछ जगहों पर ट्रक तोड़ी गई है, कुछ गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई है.

मुकरबा चौक पर भी हालत थोड़े खराब हुए हैं.

Police use tear gas shells to disperse the protesting farmers at ITO in central Delhi. #FarmersLaws pic.twitter.com/FiF68Q0cVM — ANI (@ANI) January 26, 2021

टिकरी बॉर्डर के आगे नांगलोई में भी पुलिस बेरीकेड्स को किसानों ने तोड़ दिया है. दिल्ली पुलिस का कहना है कि

किसानों ने NOC के 37 शर्तों का घोर उल्लंघन किया है.

पुलिस कई जगह बल प्रयोग कर रही है. आंसू गैंस के गोले भी छोड़े जा रहे हैं.

Delhi: Police officials sit on road in Nangloi to block the area where farmers holding tractor parade have reached pic.twitter.com/Rjiz26K4dk — ANI (@ANI) January 26, 2021

नांगलोई में दिल्ली पुलिस किसानों को रोकने के लिए सड़कों पर बैठ गई है. किसान आगे जाना चाह रहे हैं. लेकिन पुलिस उन्हें रोक रही है.