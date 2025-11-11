scorecardresearch
 

IRCTC Tour: कच्छ के रण समेत कई जगह घूमने का मौका, फ्लाइट से ट्रैवल, रहने-खाने की भी सुविधा, जानें खर्च

IRCTC ने लखनऊ से गुजरात के लिए 7 रात और 8 दिन का हवाई टूर पैकेज लॉन्च किया है. इस पैकेज में अहमदाबाद, केवडिया, कच्छ, भुज, राजकोट जैसे प्रमुख पर्यटन स्थलों का भ्रमण शामिल है. जिसमें फ्लाइट से आने-जाने की सुविधा, थ्री स्टार होटल में ठहरने की व्यवस्था है.

नबाबों के शहर लखनऊ से कच्छ के रण के साथ केवड़िया का करें भ्रमण
नबाबों के शहर लखनऊ से कच्छ के रण के साथ केवड़िया का करें भ्रमण

अगर आप नवंबर के आखिरी सप्ताह में गुजरात का टूर करना चाहते हैं तो IRCTC आपके लिए एक बेहतरीन हवाई टूर पैकेज लॉन्च कर रहा है. जो तहजीब के शहर लखनऊ से गुजरात के लिए होगा. यह टूर पैकेज 07 रात एवं 08 दिनों का है. जिसमें पर्यटकों को अहमदाबाद, केवडिया, कच्छ, भुज, राजकोट का भ्रमण कराया जाएगा. यह पैकेज 21-11.25 से  28.11.25 तक चलेगा.

जानिए इस टूर की  खासियत 

इस टूर में पर्यटकों को लखनऊ से अहमदाबाद जाने की एवं राजकोट से लखनऊ आने की  व्यवस्था फ्लाइट के माध्यम से की गई है. इसके साथ ही खान-पान एवं ठहरने की व्यवस्था थ्री स्टार होटल एवं  कैंप में की गई है. इस यात्रा के दौरान पर्यटकों को अक्षरधाम मंदिर, रिवरफ्रंट, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, स्वामी नारायण मंदिर (नीलकंठधाम), रण उत्सव, काला डूंगर, गांधी नु गाम, सरद बाग पैलेस, स्मृतिवन भूकंप स्मारक, बाला हनुमान मंदिर आदि का  भ्रमण कराया जाएगा.

जानिए कितना होगा किराया

इस टूर में एक व्यक्ति के ठहरने पर पैकेज का मूल्य प्रति व्यक्ति रु. 87700/-, दो व्यक्तियों के एक साथ ठहरने पर पैकेज का मूल्य प्रति व्यक्ति रु. 57300/-, तीन व्यक्तियो के एक साथ ठहरने पर पैकेज का मूल्य प्रति व्यक्ति रु. 54200/-, माता-पिता के साथ ठहरने पर प्रति बच्चे का पैकेज मूल्य रु.  45900/-, बेड सहित एवं  मूल्य रु.44900/- बिना बेड के होगा.

इस तरह करें बुकिंग
इस पैकेज के बारे में आईआरसीटीसी उत्तरी क्षेत्र लखनऊ के मुख्य क्षेत्रीय प्रबंधक अजीत कुमार सिन्हा ने जानकारी दी कि बुकिंग पहले आओ पहले पाओ के आधार पर की जाएगी. उन्होंने बताया कि उक्त यात्रा की बुकिंग पर्यटन भवन गोमती नगर लखनऊ स्थित आईआरसीटीसी कार्यालय एवं आईआरसीटीसी की बेवसाइट irctctourism.com पर ऑनलाइन  भी कराई जा सकती है. साथ ही अधिक जानकारी एवं बुकिंग के लिए नीचे दिए गए मोबाइल नम्बरों पर सम्पर्क कर सकते हैं.
लखनऊ. 8287930911/9236391911/8287930902
कानपुर. 8287930926

---- समाप्त ----
