PM मोदी ने की 'गोल्डन गर्ल' अवनि से बात, आनंद महिंद्रा भेंट करेंगे दिव्यांगों के लिए बनी पहली SUV

टोक्यो पैरालंपिक्स (Tokyo Paralympics 2020) में भारत की अवनि लखेरा (Avani Lekhara) ने शूटिंग में गोल्ड मेडल जीत लिया है. पैरालंपिक्स के इतिहास में भारत का शूटिंग में ये पहला गोल्ड मेडल है. उनकी जीत पर प्रधानमंत्री मोदी (PM Modi) ने उन्हें फोन लगाकर बधाई दी. गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) ने भी अवनि को बधाई दी. वहीं, आनंद महिंद्रा (Anand Mahindra) ने उन्हें दिव्यांगों के लिए बनी पहले एसयूवी गिफ्ट करने की बात कही है.

शूटिंग में गोल्ड मेडल जीतने वालीं अवनि लखेरा (Avani Lekhara) को बधाई देते हुए पीएम मोदी ने उनके प्रदर्शन को 'असाधारण' बताया. उन्होंने ये भी लिखा कि उनके मेहनती स्वभाव और खेल के प्रति जुनून से ही ये सब संभव हो पाया है. उन्होंने उनके भविष्य के लिए भी शुभकामनाएं दीं. पीएम ने अवनि को फोन कर गोल्ड जीतने पर बधाई दी और कहा कि उनकी जीत बड़े गर्व की बात है.

Phenomenal performance @AvaniLekhara! Congratulations on winning a hard-earned and well-deserved Gold, made possible due to your industrious nature and passion towards shooting. This is truly a special moment for Indian sports. Best wishes for your future endeavours.

— Narendra Modi (@narendramodi) August 30, 2021

राष्ट्रपति बोले- एक और बेटी ने गौरवान्वित किया

अवनि को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी बधाई दी. उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि भारत की एक और बेटी ने हमें गौरवान्वित किया है. उन्होंने अवनि को पैरालंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनने पर भी बधाई दी.

Another daughter of India makes us proud!

Congratulations to Avani Lekhara for creating history and becoming the first Indian woman to win a Gold at #Paralympics. India is elated by your stellar performance! Our tricolour flies high at the podium due to your phenomenal feat.

— President of India (@rashtrapatibhvn) August 30, 2021

वहीं, आनंद महिंद्रा ने अवनि को दिव्यांगों के लिए बनी पहली SUV गिफ्ट देने की बात कही है. उन्होंने ट्वीट कर बताया कि कुछ दिन पहले दीपा मलिक (Deepa Malik) ने उन्हें दिव्यांगों के लिए SUV बनाने का सुझाव दिया था. ऐसी SUV दीपा टोक्यो में चलाती हैं. इसके बाद महिंद्रा ने ऐसी SUV पर काम किया और अब ये बनकर तैयार है. आनंद महिंद्रा ने ट्वीट कर बताया कि वो इस SUV को अवनि को गिफ्ट करेंगे.

A week ago @DeepaAthlete suggested that we develop SUV’s for those with disabilities. Like the one she uses in Tokyo.I requested my colleague Velu, who heads Development to rise to that challenge. Well, Velu, I’d like to dedicate & gift the first one you make to #AvaniLekhara https://t.co/J6arVWxgSA

— anand mahindra (@anandmahindra) August 30, 2021

अवनि के अलावा इन तीन ने भी जीते मेडल

अवनि लखेरा के अलावा भारत के तीन और खिलाड़ियों ने पैरालंपिक में मेडल जीते. उन सभी को पीएम मोदी ने बधाई दी. अवनि से पहले योगेश कथुनिया (Yogesh Kathuniya) ने भारत को डिस्कस थ्रो में सिल्वर मेडल दिलाया. इस पर पीएम मोदी ने इसे 'आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस' बताते हुए लिखा कि उनकी सफलता नए एथलीटों को प्रेरणा देगी. पीएम मोदी ने योगेश कथुनिया को फोन भी लगाया और उन्हें बधाई दी.

Outstanding performance by Yogesh Kathuniya. Delighted that he brings home the Silver medal. His exemplary success will motivate budding athletes. Congrats to him. Wishing him the very best for his future endeavours. #Paralympics

— Narendra Modi (@narendramodi) August 30, 2021

उनके अलावा देवेंदर झाझरिया (Devendra Jhajharia) ने भी जैवलिन थ्रो में सिल्वर जीता. पीएम मोदी ने देवेंद्र झाझरिया के साथ अपनी पुरानी तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि देवेंद्र लगातार भारत को गौरवान्वित करते रहे हैं.

Superb performance by @DevJhajharia! One of our most experienced athletes wins a Silver medal. Devendra has been making India continuously proud. Congratulations to him. Best of luck for his future endeavours. #Paralympics pic.twitter.com/204B90fXbv

— Narendra Modi (@narendramodi) August 30, 2021

देवेंद्र झाझरिया के अलावा सुंदर सिंह गुर्जर (Sundar Gurjar) ने भी जैवलिन थ्रो में ब्रॉन्ज मेडल जीता. पीएम मोदी ने सुंदर के साथ अपनी पुरानी तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि उन्होंने उल्लेखनीय साहस और समर्पण दिखाया है.

India is overjoyed by the Bronze medal won by @SundarSGurjar. He has shown remarkable courage and dedication. Congratulations to him. Wishing him the very best. #Paralympics pic.twitter.com/irTIHefCoH

— Narendra Modi (@narendramodi) August 30, 2021

भारत को अब तक 7 मेडल

24 अगस्त से शुरू हुए पैरालंपिक में भारत को अब तक 7 मेडल मिल चुके हैं. भारत ने पैरालंपिक खेलों में अब तक एक गोल्ड, चार सिल्वर और दो ब्रॉन्ज मेडल जीत लिए हैं. मेडल टैली में भारत अभी 23वें नंबर पर है. सबसे ज्यादा 106 मेडल चीन ने और उसके बाद 62 मेडल ग्रेट ब्रिटेन ने जीते हैं.