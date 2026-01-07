Supreme Court Hearing: 'कौन सा कुत्ता किस मूड में, ये पता नहीं होता', स्ट्रे डॉग्स पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी

2:10 PM (2 घंटे पहले)

दलीलों में अमेरिका और जापान का भी हुआ जिक्र

Posted by :- Bikesh Tiwari

सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर एक याचिकाकर्ता ने 90 साल के व्यक्ति की तस्वीर दिखाई, जिनकी कथित रूप से आवारा कुत्तों के हमले में आई चोट के कारण मौत हो गई थी. याचिकाकर्ता ने कहा कि देखिए, जब आवारा कुत्ते हमला करते हैं, तब यही होता है. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तस्वीर दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, आप दलीलें शुरू कीजिए. वकील ने कहा कि आवारा कुत्तों के कारण लोग परेशान हैं और मानवाधिकारों की रक्षा जरूरी है. उन्होंने तर्क दिया कि जापान और अमेरिका में ड्रामबॉक्स किल शेल्टर होते हैं. वहां लोग कुत्तों को सड़कों पर नहीं छोड़ते, शेल्टर होम्स में भेज दिए जाते हैं. यदि छोड़े गए कुत्तों को गोद नहीं लिया जाता, तो उन्हें यूथेनेशिया (दया-मृत्यु) दी जाती है. यही कारण है कि जापान में आवारा कुत्तों की समस्या नहीं है और 1950 से अब तक रेबीज से किसी की मौत नहीं हुई है. सुप्रीम कोर्ट में अब इस मामले पर अगली सुनवाई 8 जनवरी को होगी.