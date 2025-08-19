scorecardresearch
 

'सभी पार्टियां मेरा समर्थन करें...', विपक्ष की ओर से VP उम्मीदवार चुने जाने के बाद बोले सुदर्शन रेड्डी

कांग्रेस प्रवक्ता ने बताया कि सभी पार्टियों ने सहमति से विपक्ष की ओर से उपराष्ट्रपति पद के लिए सुदर्शन रेड्डी के नाम पर सहमति जताई है. टीएमसी सांसद डेरेक ओ'ब्रायन ने बताया कि आम आदमी पार्टी भी सुदर्शन रेड्डी के नाम से सहमत है.

इंडिया ब्लॉक ने सुदर्शन रेड्डी को बनाया उपराष्ट्रपति पद के लिए विपक्ष का उम्मीदवार (Photo: PTI)
विपक्षी INDIA ब्लॉक ने जस्टिस बी. सुदर्शन रेड्डी को उपराष्ट्रपति पद के लिए अपना उम्मीदवार बनाया है. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मंगलवार को इसका ऐलान किया. विपक्ष की ओर से उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाए जाने पर रेड्डी ने पहली प्रतिक्रिया दी.

सुदर्शन रेड्डी ने कहा कि यह वैचारिक दृष्टिकोण का मामला है. यह वैचारिक लड़ाई है. इंडिया ब्लॉक के राष्ट्रीय नेतृत्व ने इस पद के लिए मेरे नाम का प्रस्ताव रखा. आप जानते हैं कि इंडिया गठबंधन देश के 60 फीसदी से ज्यादा की आबादी का प्रतिनिधित्व करता है, जिसका संसद के दोनों सदनों में नंबर है. ऐसे में मानता हूं कि मैं देश की 60 फीसदी से ज्यादी की आबादी का प्रतिनिधित्व करूंगा. मैं एनडीए की सभी पार्टियों से अपील करता हूं कि वो मेरा समर्थन करें. 

इससे पहले कांग्रेस प्रवक्ता ने बताया कि सभी पार्टियों ने सहमति से सुदर्शन रेड्डी के नाम को फाइनल किया है. टीएमसी सांसद डेरेक ओ'ब्रायन ने बताया कि आम आदमी पार्टी भी सुदर्शन रेड्डी के नाम से सहमत है.

सूत्रों ने सुदर्शन रेड्डी के चयन को लेकर कहा कि ऐसे शख्स का चुनाव करना था, जो विश्वसनीय हो और जो राजनीतिक पृष्ठभूमि से जुड़ा हुआ नहीं हो. यह सिर्फ इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार नहीं है बल्कि पूरे विपक्ष के उम्मीदवार है. 

बता दें कि उपराष्ट्रपति पद का चुनाव 9 सितंबर को होगा. इससे पहले 21 अगस्त को सुदर्शन रेड्डी और सीपी राधाकृष्णन नामांकन दाखिल करेंगे. 

---- समाप्त ----
