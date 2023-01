कर्नाटक में स्थापित हुई आदियोगी की 112 फीट ऊंची प्रतिमा, सीएम बोम्मई ने किया अनावरण

कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु के समीप चिकबल्लापुर स्थित सद्गुरु सन्निधि में आदियोगी की 112 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई है. 112 फीट ऊंची आदियोगी की प्रतिमा का रविवार को कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने किया. कर्नाटक के सीएम ने इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि आदियोगी लंबे समय तक लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत रहेंगे.

उन्होंने कहा कि कोयंबटूर भी गया था. अगर हम कुछ क्षण के लिए भी आदियोगी को देखते हैं तो गहरी अनुभूति होती है. कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने सद्गुरु की भी जमकर तारीफ की और कहा कि वे सद्गुरु नहीं, सदा गुरु हैं. उनकी साधना, अनुभव और कर्म किसी भव्य दर्शन से कम नहीं. उन्होंने आगे कहा कि ऐसे शक्तिशाली पीठ, परिवर्तन के स्रोत होते हैं.

इस अवर पर सद्गुरु ने कहा कि ये जगह उन लोगों के लिए है जो ऊपर उठना चाहते हैं. जो लोग आम जिंदगी से उठकर, जीवन के स्रोत तक पहुंचना चाहते हैं, तल्लीन होकर जीना चाहते हैं. उन्होंने आदियोगी की प्रतिमा के अनावरण के बाद ट्वीट कर कहा कि आदियोगी जीवन के प्रति एक सचेतन उत्तर बनने और एक जागरूक धरती बनाने की सभी संभावनाएं प्रदान करते हैं.

सद्गुरु ने अपने ट्वीट में ये भी कहा कि भविष्य उनका है जो दुनिया में एक जिम्मेदार और उत्तरदायी समाधान बनने का प्रयास करते हैं. उन्होंने आगे कहा कि मेरी कामना है कि आप आदियोगी के इस आनंद और कृपा को जानें.

#Adiyogi offers All the Possibility of becoming a Conscious response to Life & creating a #ConsciousPlanet. The Future belongs to those who strive to become a Responsible & Responsive solution in the world. May you know this Joy & the Grace of Adiyogi. Love & Blessings. -Sg pic.twitter.com/Z6a76iyYov