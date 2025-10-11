'दलित अफसरों को नहीं मिल रही बराबरी...', IPS पूरन कुमार की पत्नी को सोनिया गांधी ने लिखी चिट्ठी

हरियाणा के आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार की आत्महत्या के मामले ने राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में गहरी हलचल मचा दी है. कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी ने मृतक अधिकारी की पत्नी को चिट्ठी लिखकर गहरी संवेदना जताई और कहा कि पूरन कुमार की मौत यह याद दिलाती है कि "हमारे समाज में अब भी ऐसे पूर्वाग्रह मौजूद हैं, जो वरिष्ठ दलित अधिकारियों को भी सामाजिक समानता से वंचित रखते हैं."

7 अक्टूबर को हरियाणा कैडर के एडीजीपी वाई पूरन कुमार ने चंडीगढ़ स्थित अपने आवास पर आत्महत्या कर ली थी. पुलिस के मुताबिक, उन्होंने अपने सुरक्षाकर्मी की सर्विस रिवॉल्वर से खुद को गोली मारी थी. यह घटना उनके घर के साउंडप्रूफ बेसमेंट में हुई.

यह भी पढ़ें: 'ADG लेवल का अफसर मर गया, 5 दिन हो गए इंसाफ नहीं मिला', IPS पूरन का शव ले गई पुलिस तो बिफरे परिजन

पूरन कुमार की मौत के बाद से ही उनके परिवार और विपक्षी नेताओं ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों पर जातिगत भेदभाव और उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं.

राहुल गांधी ने भी परिवार के प्रति जताई संवेदना

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी इस घटना पर गहरी पीड़ा व्यक्त की थी. उन्होंने कहा, "हरियाणा के आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार जी की आत्महत्या उस गहराते सामाजिक जहर का प्रतीक है जो जाति के नाम पर मानवता को कुचल रहा है."

Advertisement

यह भी पढ़ें: IPS पूरन सुसाइड मामले में एक्शन, पद से हटाए गए रोहतक SP... फाइनल नोट में था नाम

पंजाब के पूर्व सीएम चन्नी भी अधिकारी के घर पहुंचे

इस बीच, पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और हरियाणा के मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर भी पूरन कुमार के निवास पहुंचे और परिवार से मुलाकात की. घटना की जांच जारी है, जबकि विपक्ष ने आरोप लगाया है कि यह मामला "सिस्टम में व्याप्त जातिगत भेदभाव" का परिणाम है.

---- समाप्त ----