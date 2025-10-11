scorecardresearch
 

Feedback

'ADG लेवल का अफसर मर गया, 5 दिन हो गए इंसाफ नहीं मिला', IPS पूरन का शव ले गई पुलिस तो बिफरे परिजन

हरियाणा के वरिष्ठ आईपीएस वाई पूरन कुमार आत्महत्या मामले में नया विवाद खड़ा हो गया है. पांच दिनों के बाद उनके शव को पुलिस द्वारा पोस्टमार्टम के लिए पीजीआई अस्पताल भेजे जाने पर अब उनके रिश्तेदारों ने आपत्ति जताई है. पूरन कुमार के साले ने कहा कि इसके लिए पुलिस ने परिवार से अनुमति नहीं ली. उन्होंने कहा कि एडीजी लेवल के अधिकारी को मरे पांच दिन बीत गए लेकिन अब तक परिवार को न्याय नहीं मिला है.

Advertisement
X
पुलिस पर बिफर पड़े IPS पूरन कुमार के साले
पुलिस पर बिफर पड़े IPS पूरन कुमार के साले

हरियाणा के आईपीएस अधिकारी और एडीजीपी वाई पूरन कुमार की संदिग्ध मौत के मामले में अब नया मोड़ आ गया है. परिजनों ने पुलिस पर बिना अनुमति के पूरन कुमार के शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल ले जाने का आरोप लगाया है. कहा जा रहा है कि पुलिस ने परिवार की सहमति के बिना वाई पूरन कुमार का शव सेक्टर-16 अस्पताल से पीजीआई चंडीगढ़ भेज दिया.'

हमारे साथ अन्याय हो रहा है: पूरन कुमार के रिश्तेदार

इसको लेकर मृतक अधिकारी पूरन कुमार के साले अमित रत्तन ने भी गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि 'परिवार की कोई सहमति नहीं ली गई, फिर भी पुलिस ने शव को अपने स्तर पर पीजीआई भेज दिया, एडीजी लेवल का अधिकारी मर गया लेकिन हमें पांच दिनों बाद भी न्याय नहीं मिला है.'

सम्बंधित ख़बरें

haryana adgp puran kumar case
IPS पूरन कुमार की पत्नी के समर्थन में आया IAS एसोसिएशन, सरकार के सामने रखीं ये मांगें 
IPS अधिकारी पूरन कुमार की पत्नी ने की न्याय की मांग
खुदकुशी के 5 दिन बाद भी क्यों नहीं हो पा रहा IPS पूरन का अंतिम संस्कार? 
Immediately arrest the DGP and SP, demands the IPS officers IAS wife firmly.
IPS पूरन कुमार खुदकुशी केस की FIR पर क्यों उठे सवाल? देखें वारदात 
राधिका यादव हत्याकांड मामले में पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दी है. (Photo: PTI)
राधिका हत्याकांड में पुलिस ने दाखिल की चार्जशीट, इज्जत के नाम पर पिता ने किया मर्डर 
haryana ips puran kumar suicide
SIT के दायरे में आला अफसर, सुसाइड नोट ने खोले बड़े राज... कब सुलझेगी IPS पूरन की मौत की गुत्थी? 

7 अक्टूबर को एडीजीपी वाई पूरन कुमार का शव चंडीगढ़ स्थित उनके आवास से बरामद किया गया था. वो रोहतक के सुनारिया स्थित पुलिस ट्रेनिंग सेंटर (PTC) में इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस (IGP) के पद पर तैनात थे. उन्होंने आत्महत्या से पहले एक सुसाइड नोट छोड़ा था जिसमें कई वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के नाम लिखे थे और उनपर  जातीय भेदभाव और मानसिक उत्पीड़न करने का आरोप लगाया था.

Advertisement

इस मामले में उनकी पत्नी और वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अमनीत पी. कुमार ने हरियाणा डीजीपी और रोहतक एसपी के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने (Section 108 BNS) और एससी-एसटी एक्ट के तहत मामला दर्ज करने की मांग की है.

उन्होंने पति के पोस्टमार्टम की अनुमति नहीं दी थी और कहा था कि जब तक न्याय नहीं मिल जाता वो पूरन कुमार को अंतिम विदाई नहीं देंगे.वहीं, चंडीगढ़ पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच के लिए छह सदस्यीय स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) का गठन किया है. 

हरियाणा IAS एसोसिएशन ने राज्य सरकार और चंडीगढ़ प्रशासन से इस पूरे मामले को उच्चतम गंभीरता और संवेदनशीलता के साथ देखने की अपील की है. एसोसिएशन ने कहा है कि मुख्यमंत्री और पुलिस अधिकारियों को भेजे गए ज्ञापन में जिन मुद्दों को उठाया गया है, उनकी गहराई से जांच की जानी चाहिए.

 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement