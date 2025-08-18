शुभांशु शुक्ला ने PM मोदी से की मुलाकात, अंतरिक्ष में अपने साथ ले गए तिरंगे को किया भेंट

भारतीय अंतरिक्ष यात्री (Astronaut) ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके आधिकारिक आवास 7 लोक कल्याण मार्ग पर मुलाकात की. इस दौरान शुभांशु ने पीएम मोदी को वह तिरंगा भेंट किया, जिसे वह अपनी ऐतिहासिक Axiom-4 मिशन के दौरान इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन (ISS) पर ले गए थे. यह तिरंगा भारत के मानव अंतरिक्ष उड़ान के नए युग का प्रतीक है.

पीएम मोदी ने शुभांशु को गले लगाकर उनका स्वागत किया. शुभांशु ने प्रधानमंत्री को अपनी अंतरिक्ष यात्रा से जुड़ी तस्वीरें दिखाईं. पीएम मोदी संग मुलाकात में शुभांशु शुक्ला ने अपने मिशन की चुनौतियों और रोमांच को साझा किया, जिसमें उन्होंने इंटरनेशनल क्रू के साथ ISS पर लंबे समय तक अलग-अलग ऑपरेशन में हिस्सा लिया और कई एक्सपेरिमेंट्स किए.

Had a great interaction with Shubhanshu Shukla. We discussed a wide range of subjects including his experiences in space, progress in science & technology as well as India's ambitious Gaganyaan mission. India is proud of his feat.@gagan_shux pic.twitter.com/RO4pZmZkNJ — Narendra Modi (@narendramodi) August 18, 2025

एक्सियोम-4 मिशन में उनके द्वारा किए गए वैज्ञानिक प्रयोग, जैसे माइक्रोग्रैविटी में मानव शरीर पर पड़ने वाले असर और अंतरिक्ष में कृषि के लिए इस्तेमाल होने वाली तकनीकों पर अध्ययन, भारत के गगनयान कार्यक्रम के लिए महत्वपूर्ण हैं. प्रधानमंत्री मोदी इस प्रतीकात्मक उपहार से अत्यंत प्रभावित हुए. उन्होंने शुभांशु शुक्ला की तकनीकी उपलब्धियों की सराहना की और नई पीढ़ी को पृथ्वी से परे सपने देखने के लिए प्रेरित करने के लिए उनकी सराहना की.

भारतीय वायु सेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला जून में एक्सिओम-4 मिशन के तहत अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर गए थे. वह भारतीय वायु सेना के विंग कमांडर राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय हैं. शुभांशु 16 जुलाई को मिशन समाप्त कर पृथ्वी पर लौटे थे और तबसे अमेरिका में रिहैबिलिटेशन में थे. वह 17 अगस्त की सुबह दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचे, जहां केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता समेत बड़ी संख्या में मौजूद लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया.

#WATCH | Group Captain Shubhanshu Shukla, who was the pilot of Axiom-4 Space Mission to the International Space Station (ISS), meets Prime Minister Narendra Modi. pic.twitter.com/0uvclu9V2b — ANI (@ANI) August 18, 2025

इससे पहले सोमवार को संसद ने शुभांशु शुक्ला के Ax-4 मिशन के लिए उनकी प्रशंसा की. केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने भारत की अंतरिक्ष महत्वाकांक्षाओं के लिए इस मिशन के महत्व को रेखांकित किया. हालांकि विपक्ष ने इस विषय पर संसद में हुई विशेष चर्चा में भाग नहीं लिया. कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने X पर पोस्ट किया, 'शुभांशु शुक्ला के ISS मिशन पर सभी भारतीयों को गर्व है.' उन्होंने इसे गगनयान कार्यक्रम के लिए महत्वपूर्ण कदम बताया.

