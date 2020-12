सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष बोले- फ्री में किसानों का केस लड़ने को तैयार

कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलनरत हैं और सरकार के साथ पांचवें दौर की बातचीत से पहले किसानों ने बड़ा ऐलान किया कि आज शनिवार को किसान संगठन प्रधानमंत्री का पुतला फूंकेंगे. साथ ही 8 दिसंबर को भारत बंद का आह्वान भी किया है. इस बीच सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष ने कहा कि वे किसानों के लिए मुफ्त में केस लड़ने को तैयार हैं.

किसानों की संघर्ष समिति के सदस्यों की बैठक के बाद सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) के अध्यक्ष और एडवोकेट दुष्यंत दवे ने शुक्रवार को कहा, 'यदि वे (किसान) किसी भी मामले को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में लड़ना चाहते हैं तो मैं उनके लिए मुफ्त में केस लड़ने को तैयार हूं. मैं किसानों के साथ खड़ा हूं.'

If they (farmers) want to fight any case in High Court & Supreme Court then I am ready to appear for them free of charge. I stand with farmers: Advocate Dushyant Dave & president of Supreme Court Bar Association after meeting members of Sangharsh Committee of farmers. (4.12) pic.twitter.com/QCpwJCQYt2

सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष के इस प्रस्ताव का एडवोकेट एचएस फूलका ने कहा कि हम दुष्यंत दवे के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने किसानों की कानूनी रूप से मदद करने की पेशकश की. सरकार को सोचना चाहिए कि जब देश के वरिष्ठ वकील ही कह रहे हैं कि ये कानून किसानों के हित में नहीं हैं तो सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए.

We are thankful to Dushyant Dave has offered to help farmers legally. Govt should think if senior lawyers of the country are saying that these laws are not in the interest of the farmers then Govt should think about it: Advocate HS Phoolka. (4.12) https://t.co/5L5v1wcOVv pic.twitter.com/BRgBiEa4QZ