ED का बड़ा एक्शन, सत्येंद्र जैन के परिवार और संजय राउत की पत्नी की करोड़ों की संपत्ति अटैच

प्रवर्तन निदेशालय ने बड़ा एक्शन लेते हुए सत्येंद्र जैन के परिवार और संजय राउत की पत्नी की करोड़ों की संपत्ति अटैच की है. दोनों मामले अलग-अलग हैं जिनमें ईडी ने एक्शन लिया है. इनमें से एक मामला शिवसेना नेता संजय राउत की पत्नी से जुड़ा है वहीं दूसरा AAP नेता सत्येंद्र जैन के परिवार से जुड़ा है.

पहला मामला पात्रा चॉल भूमि घोटाले से जुड़ा है. इसमें ईडी ने 11 करोड़ की प्रॉपर्टी अटैच की है. इसमें से 9 करोड़ की प्रॉपर्टी प्रवीण राउत की है. वहीं 2 करोड़ की प्रॉपर्टी संजय राउत की पत्नी की है. प्रवर्तन निदेशालय ने 1,034 करोड़ रुपए के पात्रा चॉल भूमि घोटाला मामले में शिवसेना के नेता संजय राउत की पत्नी की संपत्ति कुर्क की. बताया गया है कि इसमें अलीबाग स्थित प्लॉट और दादर स्थित फ्लैट शामिल है.

#UPDATE | Enforcement Directorate attached Shiv Sena leader Sanjay Raut's Alibaug plot & one flat in Dadar, Mumbai in connection with the Rs 1,034 crore Patra Chawl land scam case.

इस मामले में संजय राउत के दोस्त प्रवीण राउत की गिरफ्तारी भी हुई थी. ईडी ने इस केस में पिछले हफ्ते चार्जशीट दाखिल की थी. जांच में ईडी ने पाया था कि प्रॉपर्टी की खरीद में अपराध का रास्ता अपनाया गया था.

दूसरा मामला AAP नेता सत्येंद्र जैन के परिवार से जुड़ा है. इसमें 4.81 करोड़ रुपये की संपत्ति अटैच की गई है. यह मामला मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा है. बताया गया है कि जैन के परिवार के लोग कुछ ऐसी फर्म से जुड़े थे जो PMLA के तहत जांच के दायरे में हैं.

ED has provisionally attached immovable properties

worth Rs. 4.81 Crore belonging to M/s Akinchan Developers Pvt. Ltd. ,M/s Indo Metal impex Pvt Ltd & others under PMLA, 2002 in a disproportionate assets case of Satyendra Kumar Jain & others.